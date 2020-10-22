新北推淡水三芝親子遊　賞花賞美景輕鬆走

▲新北推淡水三芝親子遊「淡水美人樹大道」。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

時序入秋，金風送爽，舒適的氣溫，正是出遊踏青的好時節。不論晴天雨天，只要全家一起出遊，都能找到不同樂趣。新北市政府景觀處為大家推薦一條適合親子出遊的淡水、三芝地景遊程，品嚐當季鮮甜筊白筍，欣賞美人樹花、橫山梯田及淡水河岸美景。

景觀處表示，位於新北市淡水區奎柔山路（北8鄉道），是連結淡水區義山及三芝區北新庄的一條鄉道，每年一到秋季，奎柔山路的美人樹海迎來一年當中最美麗的時節，美人樹秋季開花，呈現出一片繽紛景色，是賞花友們必拍的口袋名單之一。奎柔山路的4.5公里處即為有新北最甜心水池之稱「三芝田心子」，水天一色的夢幻鏡像，於不同氣候呈現多種意境之美，是美拍打卡最佳景點。

▲橫山梯田種植筊白筍目前正是產季。

離開田心子，前往三芝「橫山梯田」，可見大片綠意盎然的梯田景緻，層層綠意堆疊的梯田讓人不自覺駐足欣賞。這片梯田是早期的農民依山勢開墾而成，原本種植稻作的梯田，如今多已改種筊白筍、山藥等經濟作物。現在正值筊白筍的產季，24日在三芝遊客中心還有「三芝筊心輕鬆GO」茭白筍節活動，現場有農夫市集、採筍體驗及農夫一日體驗等活動。

景觀處說，進入三芝市區，可以到三芝農會旁的「二號倉庫咖啡館」用餐，二號倉庫為農會米倉改建而成的特色咖啡館，經過在地藝術家的改造，如今蛻變成具有三芝在地人文特色的藝文中心。餐點也大量運用三芝特產，讓人由外而內，徹底感受三芝的美與內涵。咖啡館旁農會超市的農民直銷站，設有新北市農業局輔導的「新北小農鮮鋪」品牌櫃位，專售驗證通過之有機蔬果，大家可以來此安心選購有機蔬果，以行動支持在地小農。

▲三芝田心子雨天也別有風情。

最後，再到淡水滬尾藝文休閒園區欣賞淡水河岸美景。坐落於淡水老街與漁人碼頭之間的滬尾藝文休閒園區，其園區面積廣達2.16公頃，園內設有影城、百貨商場、特色餐廳及質感飯店，串聯了淡水老街與漁人碼頭，園區更鄰近雲門星巴克、雲門舞集劇場、滬尾砲台，非常適合親子遊玩。戶外園區的埔頂草原，更是讓小朋友們放電奔跑，欣賞淡水夕照與河岸美景的絕佳去處。想獲知新北花況景點及地景遊程的朋友，請在臉書搜尋「賞花快報」並按讚追蹤，掌握最新消息。

► 美麗最大的祕密

▲美人樹花又有美人櫻之稱。

▲淡水滬尾休閒園區。

▲滬尾休閒園區戶外園區可以欣賞淡水夕照與河岸美景。

▲農民直銷站可購買新北小農鮮鋪有機農產。