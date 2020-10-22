▲新北職訓成果展24日登場，5大展區宣示幸福「抵家」。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府勞工局20日舉辦「109年新北市職業訓練成果展」預告記者會，勞工局副局長吳仁煜特別到場致詞，並與4位傑出學員共同堆砌「家」的積木，傳達「就事職得．幸福抵《家》」主題。成果展將於24日在市民廣場熱鬧登場，預計有職訓成果展示、新住民主題館及照顧服務專區等70個攤位，歡迎市民朋共襄盛舉。

勞工局副局長吳仁煜表示，為了協助失業勞工及在職勞工提升職業技能，每年開辦工業、商業、資訊、照護、美容、家事、餐飲、運輸等職類等多元職訓課程近200班，課程除了職業訓練、輔導考照之外，更設有企業先面試後錄訓的「產訓專班」，訓後就業率達8成。希望藉由年度成果展出，讓更多市民朋友了解職訓的協助。

▲新北市勞工局長吳仁煜（中）與4位傑出共同堆砌「家」的積木。

「職訓是啟蒙，是認識美甲、知道自己喜歡美甲的過程」，原本是奶爸的結訓學員林明緒，為了重返職場參加「時尚美甲美容師培訓班」職訓課程，他表示「從沒接觸過美甲，但原本就喜歡畫小東西」，「美甲課程學費很貴，感謝政府補助才有機會入門」。結訓後陸續取得美甲師、美甲貼鑽設計師證照，今年更榮獲2020INCA TNA國際盃競賽自由組美甲靜態藝術類總冠軍，5月創立個人工作室，目前客源穩定，回客率高。

49歲的新住民結訓學員陳群虹，原本靠經營自助餐店撫養三名子女，因為車禍後遺症無法久站只能放棄，透過「到府做月子家事人員就業班-中高齡產訓合作班」培訓，成功轉為「24小時到府月嫂」，她說「很喜歡小孩，工作時就像對自己小孩一樣」，訓後運用課程所學的專業知識，產婦好評不斷，最高月薪曾超過16萬（帶雙胞胎）。

▲原為奶爸的林明緒已有個人美甲工作室。

來自青島的學員范綵棈，也透過職訓走出職場一片天，因為家庭放棄原本導遊領隊工作，經由職訓順利取得證照的她，現任職臺北客運公車駕駛，她表示「開車是件很享受的事、現在的工作很有成就感」；阿美族學員徐玉琴，訓後順利取得證照，自行創立TU HAIR快剪店，一圓轉職創業夢。

24日上午10時在市民廣場登場的職業訓練成果展，主題為「就事職得．幸福抵家」，以「透過職業訓練習得更多技能，幸福美滿生活就會到達家裡」為理念，將有免費體驗肩頸紓壓、義剪及美食品嚐，現場還有主題展示區、闖關遊戲、DIY體驗及精采的舞台表演等活動，歡迎市民朋友們一同揪朋友來參與，更多課程可至「新北勞動雲-職訓補給站」搜尋。

► 美麗最大的祕密

▲阿美族結訓學員徐玉琴自行創立快剪店。

▲新住民結訓學員范綵棈現為客運駕駛。

▲新住民結訓學員陳群虹現為24小時到府月嫂。