快訊／國1北上路竹段砂石車翻車！污泥覆蓋1小客車　1死1骨折

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導
國道一號北上337.2公里路竹路段在22日中午12點19分發生車禍，1部砂石車翻車橫倒在地，污泥幾乎傾倒在線道上，還蓋住一輛小客車，事故幾乎占用所有車道，目前拖吊車已抵達現場，車禍路段僅剩路肩開放通行，不過車速相當緩慢，初步了解，事故造成2人送醫，大貨車男駕駛左手骨折，1名女性當場失去意識，經送醫搶救後，於下午1點35分宣告死亡。事故詳細發生狀況，警消正在了解中。
▲砂石車翻車。（圖／記者許宥孺翻攝）
▲▼一輛自小客車遭砂石掩蓋。（圖／記者許宥孺翻攝）
記者許宥孺、吳世龍／高雄報導
國道一號北上337.2公里路竹路段在22日中午12點19分發生車禍，1部砂石車翻車橫倒在地，污泥幾乎傾倒在線道上，還蓋住一輛小客車，事故幾乎占用所有車道，目前拖吊車已抵達現場，車禍路段僅剩路肩開放通行，不過車速相當緩慢，初步了解，事故造成2人送醫，大貨車男駕駛左手骨折，1名女性當場失去意識，經送醫搶救後，於下午1點35分宣告死亡。事故詳細發生狀況，警消正在了解中。
▲砂石車翻車。（圖／記者許宥孺翻攝）
▲▼一輛自小客車遭砂石掩蓋。（圖／記者許宥孺翻攝）
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※