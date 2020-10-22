快訊／國1北上路竹段砂石車翻車！污泥覆蓋1小客車　1死1骨折

高雄市新堀江商圈時常出現一名「熱褲哥」，皮膚黝黑、身材精壯的男子頂著一頭白髮，一年四季都打著赤膊、穿著一條熱褲，推著疊得比人高的回收物穿梭熙來攘往的街頭，成了新堀江的奇景，還被網友戲稱為「移動城堡」；但近來熱褲哥卻屢屢遭告發，光是今年就被警方開出10張罰單，還遭環保局強制清除回收物3次，令熱褲哥十分氣憤。