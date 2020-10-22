「高雄國際食品展」好康大放送　消費滿額送福袋！抽平板、吸塵器

▲高雄國際食品展。（圖／高雄市政府海洋局提供，下同）

記者黃巈禾／高雄報導

由經濟部國際貿易局主辦、中華民國對外貿易發展協會執行、高雄市政府海洋局協辦的「高雄國際食品展」22日在高雄展覽館盛大開幕，由高雄市長陳其邁、經濟部國際貿易局戴婉蓉主任秘書、中華民國對外貿易發展協會黃志芳董事長揭開序幕。

海洋局與高雄市22家優質水產廠商組成「高雄海味專區」參展，首次於國際食品展中運用「全息投影」技術，打造「高雄海味。饕天聚饗」光影特效，虛實結合「高雄五寶」以3D的方式浮現於空中，開幕也一同歡樂迎賓，掀起最吸睛序幕；另外還有3大澎湃好禮大放送，總價值超過22萬元的海味好禮1000份天天買就送，展期首日更邀請到米其林主廚及星級飯店主廚進行料理秀及免費試吃，吸引上萬民眾共襄盛舉。

陳其邁表示，高雄國際食品展舉辦第14週年，今年「高雄海味專區」展區66格攤位，邀集高雄市22間優質水產廠商-永安區漁會、梓官區漁會、宏裕行、魚之達人、順億超低溫、得意中華、鲔軒、建榮、天時福、万嘉棠、凱亞、晉欣、飛洋、盛洋、安心漁、好廚家、利安鑫、安得利、互得惠、順億實業、魚社長、安永生技等，堅強的黃金陣容，讓觀展業者及民眾一次就能買到最優質的水產品，因疫情影響導致各產業受到衝擊，希望在場的採購商及通路商多多採購高雄優質的農漁產品，支持在地產業，給辛苦的農漁民更多鼓勵。

高雄市政府海洋局說明，今年「高雄海味專區」每日安排熱鬧的舞台活動，有明星料理秀、海味名廚料理秀、營養師防疫食堂、海味舌尖挑戰及海味饕秀拍賣會，首日由高雄翰品酒店搭配鮪軒公司提供的超低溫鮪魚，進行生食等級的鮪魚腹排料理，以及老廣精緻港點的米其林主廚搭配天時福進行港式海鱸香蕉卷示範，色香味俱全吸引百人排隊試吃，24日將由料理型男梁赫群到場親自料理示範，以及超人氣營養師「杯蓋」示範防疫料理。

高雄市政府海洋局還說，2020高雄國際食品展期間，於「高雄海味專區」與「水產公會專區」消費滿600及1,200元，即可參加「海味滿額贈」，兌換限量海味福袋（1,000份，送完為止），消費滿1,200元還有機會抽到近萬元的好禮，品項有星級飯店住宿券、Apple IPad、Dyson吸塵器等好禮，四天消費累積萬元還能加碼抽50吋液晶電視，展期共4天，10月22至25日每日上午10時至下午6時開放參觀，展覽最後1天至下午5時，請各位朋友把握展覽時間，把尚青、尚澎派產品帶回家。

2020高雄海味漁鄉系列活動時程

虱想起-虱目魚特產品行銷推廣 10/25~10/25

2020彌陀港虱目魚文化節 10/25~10/25

2020永安石斑饗鮮季 11/7~11/8

2020永安石斑魚節 11/7~11/8

興鱻海事文化祭 11/21

2020茄萣烏魚海鮮美食節 11/21

2020高雄秋刀魚節 12/5

2020「戀戀蚵仔寮」海鮮節 12/12~12/12