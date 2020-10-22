　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

直擊新堀江熱褲哥！浪跡10年堆出「移動城堡」傳說　一年吞10罰單怒了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者吳世龍、莊智勝／高雄報導

高雄市新堀江商圈時常出現一名「熱褲哥」，皮膚黝黑、身材精壯的男子頂著一頭白髮，一年四季都打著赤膊、穿著一條熱褲，推著疊得比人高的回收物穿梭熙來攘往的街頭，成了新堀江的奇景，還被網友戲稱為「移動城堡」；但近來熱褲哥卻屢屢遭告發，光是今年就被警方開出10張罰單，還遭環保局強制清除回收物3次，令熱褲哥十分氣憤。

▲▼高雄新堀江熱褲哥的移動城堡。（圖／記者吳世龍攝）

▲熱褲哥穿梭新堀江商圈撿拾回收物品，小小的推車堆的比人還高，被網友戲稱為「移動城堡」。（圖／記者吳世龍攝）

不論春夏秋冬，都只穿著一條熱褲上工，《ETtoday新聞雲》記者走訪新堀江，找到這位「熱褲哥」陳明德、以及他的「移動城堡」。熱褲哥表示，他佇立新堀江撿拾資收物已有將近10年了，在他年幼時，母親就已離世，從小在單親家庭中長大，家裡他排行老三，上有2位姊姊。

回憶過往，熱褲哥說，當兵退伍後自己也曾到外縣市工作多年，但最後因年邁的老父重病，只好返回故土高雄，一間扛起照顧病父的重任，在父親走後，他就此無牽無掛，開啟了流浪人生，推著一台手推車穿梭大街小巷撿拾資收物。

談起工作，熱褲哥說，在新堀江浪跡近10年，商圈裡的店家幾乎都認識他，有的商家還會主動將紙箱留給他，有時候也會請他吃便當，令他感覺相當溫暖；平時除了撿拾資收物外，熱褲哥也會做義工，幫忙打掃街道，自認與商家相處圓融。熱褲哥還興奮地從紙箱裡拿出數個全新的耳環首飾，向《ETtoday新聞雲》表示，「我是做粗工，但我沒有偷，我是憑我的勞力、苦力，人家店家欣賞我，才拿給我去賣！」

▲▼高雄新堀江熱褲哥的移動城堡。（圖／記者吳世龍攝）

▲熱褲哥一邊整理回收物，一邊向記者介紹自己一天的行程。（圖／記者吳世龍攝）

熱褲哥說，每天大約晚間9點多、最後一班垃圾車走後，他就開始推著推車上工，先從店家那收集紙箱等回收物品，在無人的騎樓或是路旁整理後再拿去賣，「一個月收入的話，要是勤勞一點，頂多也才3000元多一些，平均算下來大概一天100元，現在紙箱沒什麼利潤，要破4000很難！」除了回收外，熱褲哥也以每月500元至700元的價格幫附近的店家收垃圾，靠著微薄的收入過活。

談起警方取締，熱褲哥語氣略顯憤怒，表示近年來時常遇到警察找麻煩，不只在他的推車上貼通知單告發，還拖走他的推車將近10台，「我都是幫店家收紙箱，也沒有影響別人，而且我的紙箱是回收品，不是垃圾，但警察說這是垃圾，要我負責清掉，有一次我把車暫時放在路旁，只是去上個廁所，回來車子就被拖走了！」

▲▼高雄新堀江熱褲哥的移動城堡。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄新堀江熱褲哥的移動城堡。（圖／記者吳世龍攝）

▲熱褲哥說，他賴以為生的推車，被警方認定妨礙交通，已經被拖走將近10台。（圖／記者吳世龍攝）

熱褲哥表示，自己現在處處遭到刁難，不是推車被拖、不然就是被開單告發，警察甚至還勸說要他離開新堀江，改到苓雅區撿回收，「我是在這做久了，大家認識我，才會把回收物給我，我不可能離開新堀江，去到別的地方我不熟，要是一天撿不到100元，那我要怎麼活？」

「我做這麼久了，腰酸背痛還長骨刺，也是忍痛慢慢做！」熱褲哥說，有時凌晨時分整理資收物品累了，就會找塊乾淨的騎樓或是人行道，紙箱鋪了倒頭就睡，日子雖然辛苦但也還算自在，但近年卻開始遇到困難，光是今年，推車就被拖了好幾台，生活空間大幅被壓縮，談到委屈處，還喊話要「小英總統幫幫忙」。

▲▼高雄新堀江熱褲哥的移動城堡。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄新堀江熱褲哥的移動城堡。（圖／記者吳世龍攝）

▲談到委屈處，熱褲哥氣憤難耐，還喊話要「小英總統幫幫忙」。（圖／記者吳世龍攝）

對此，新興分局警方表示，今年度依道路交通管理處罰條例第76條「慢車裝載貨物超過規定重量或車身限制」、第82條「在道路堆積、置放妨礙交通之物」共計告發陳男10件在案；另109年亦曾通報環保局清潔隊，會同強制清除渠回收物計3次。此外，為協助陳男，警方亦曾通報區公所、社會局針對陳男予以轉介、安置，惟都遭到拒絕。

新興分局強調依法行政，如發現違規行為，即予依道路交通管理處罰條例之規定取締告發，維護用路人行的安全，防止交通事故發生。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／中和景平路管線破裂！地面下陷壓到瓦斯管　道路封閉中
北市10坪vs新北74坪？他砸1900萬買了　內行戰翻：肯定
人妻在家裝針孔　錄到老公與小三「1天戰4次」驚呆
第一批iPhone 12出貨了！　他查訂單「抵達桃園」興奮：
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／中和景平路「管線破裂」…地面下陷壓到瓦斯管！道路封閉中

直擊新堀江熱褲哥！浪跡10年堆出「移動城堡」傳說　一年吞10罰單怒了

蹲地拒回家　小4女畫圖揭父「壓她」86次...擔心連累媽媽被打

店長要求補證件遭客訴態度差　無業男「一原因」慘輸！再賠1.8萬

金山區公所祝人瑞「福壽全歸」　母湯啦！命理師楊登嵙曝化解招式

微軟資遣Xbox行銷老主管…他一看「官網首頁」傻眼　提告復職勝訴

「X！怎不會出聲」警爆粗口闖民宅抓人驗尿　吸毒犯獲判無罪

衰神遭偷車8次？獸醫詐保砸700萬「贖」保時捷奧迪S6...免淪法拍

港媒烏龍爆「港青密會蔡密使」　藏鏡人曝光！委託徵信社跟拍

20歲軍人誘騙8少女「辦案」！廁所硬上、強拍不雅片…判70年5月

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

直擊殯儀館！她曝命運化妝師日常 牽手送亡者：幫遺體恢復生前容貌

iPhone12開箱！超廣角夜拍吸睛 支援全台5G信號...實測網速超快

猴老大帶小弟闖入雲林淵明國中　猴群校園中開趴搶食不成還爆氣

楊丞琳跳舞大爆汗「決定一週後洗頭」　CUE李榮浩「反正枕邊也沒有人」

快訊／中和景平路「管線破裂」…地面下陷壓到瓦斯管！道路封閉中

直擊新堀江熱褲哥！浪跡10年堆出「移動城堡」傳說　一年吞10罰單怒了

蹲地拒回家　小4女畫圖揭父「壓她」86次...擔心連累媽媽被打

店長要求補證件遭客訴態度差　無業男「一原因」慘輸！再賠1.8萬

金山區公所祝人瑞「福壽全歸」　母湯啦！命理師楊登嵙曝化解招式

微軟資遣Xbox行銷老主管…他一看「官網首頁」傻眼　提告復職勝訴

「X！怎不會出聲」警爆粗口闖民宅抓人驗尿　吸毒犯獲判無罪

衰神遭偷車8次？獸醫詐保砸700萬「贖」保時捷奧迪S6...免淪法拍

港媒烏龍爆「港青密會蔡密使」　藏鏡人曝光！委託徵信社跟拍

20歲軍人誘騙8少女「辦案」！廁所硬上、強拍不雅片…判70年5月

牧師幫受洗卻「3度手滑」！男嬰重摔受洗盆尖叫大哭

全民運木球賽風雨無阻　北市實力堅強摘3金

防疫優先！爵士音節樂停辦...台中文化局：往年日均10萬人參觀

韓籍重砲超積極跑壘！崔志萬避免雙殺還敲安　世界大賽寫歷史

10年前流行的「雙層染」回歸！韓網熱議5款範本　Jennie、Lisa都染了

美國CIA情報高官訪台被「神秘武器」攻擊　外交部揭目前狀況

光芒怪物新人追平名人堂基特　成就菜鳥季後賽最多安

中職／富邦、統一決戰天氣成變數　延到明天是備案

快訊／中和景平路「管線破裂」…地面下陷壓到瓦斯管！道路封閉中

美中貿易戰打擊華為供應鏈　PCB大廠相互科技解僱412勞工

社會熱門新聞

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

少女遭集體性侵　女檢一句話救了她

銀行界劉德華外遇　妻曝15.8G激戰片

2女大生上「醫師小開網」交友　慘遇假小開

即／高雄深夜驚傳槍響　嫌犯拒捕開槍輕生

屁孩逼車惡整狂笑　遊覽車忍讓保45條人命

科技千金嫁窮男！長跑9年送房幫創業　他竟爽戰弟媳

少女控3男性侵拍片！「姿勢曝光」翻轉案情

欠4000元嗆「快開槍」　他右大腿真的中彈

正妹醉倒大樓公廁！　警助返家留暖心字條

南投警兒涉性侵女同學　草屯分局：違法者刪留言！

沒零錢遭砸麻油雞　外送員結局曝

更多熱門

相關新聞

高雄正義哥檢舉撞死人肇逃　做功德還獲超多獎金

高雄正義哥檢舉撞死人肇逃　做功德還獲超多獎金

許多汽、機車皆裝有行車影像紀錄器，除了在自身發生交通事故時還能還原事發經過外，有時錄到他人的交通事故，也能幫助釐清肇因、追查肇逃者。高雄有一起肇事逃逸死亡車禍，一名宋姓熱民眾目睹車禍並駕車追趕記下車號，也將行車紀錄器交給警方，使警方迅速破案，不但深獲受害家屬感激，高雄市政府警察局並核發獎勵金6萬元給他，表揚這熱心助人的義舉。

國中生對師砸便當盒致傷　高市啟動適性課程

國中生對師砸便當盒致傷　高市啟動適性課程

高雄攻堅畫面曝光！嫌持槍與警對峙10分鐘

高雄攻堅畫面曝光！嫌持槍與警對峙10分鐘

嫌冷狂罵護理師　病患慘賠27萬元

嫌冷狂罵護理師　病患慘賠27萬元

欠4000元嗆「快開槍」　他右大腿真的中彈

欠4000元嗆「快開槍」　他右大腿真的中彈

關鍵字：

高雄熱褲哥移動城堡新堀江罰單妨礙交通

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

楊銘威長髮剪光！炎亞綸：這是誰

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

「最強奶媽」被直指賣淫！自曝價碼：是30萬

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

快訊／謝金燕不唱跨年　原因曝光了！

全家找不到貓　媽開罐微波爐冒頭

更多

最夯影音

更多
老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別
ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面