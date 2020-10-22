直擊新堀江熱褲哥！浪跡10年堆出「移動城堡」傳說　一年吞10罰單怒了

記者吳世龍、莊智勝／高雄報導

高雄市新堀江商圈時常出現一名「熱褲哥」，皮膚黝黑、身材精壯的男子頂著一頭白髮，一年四季都打著赤膊、穿著一條熱褲，推著疊得比人高的回收物穿梭熙來攘往的街頭，成了新堀江的奇景，還被網友戲稱為「移動城堡」；但近來熱褲哥卻屢屢遭告發，光是今年就被警方開出10張罰單，還遭環保局強制清除回收物3次，令熱褲哥十分氣憤。

▲熱褲哥穿梭新堀江商圈撿拾回收物品，小小的推車堆的比人還高，被網友戲稱為「移動城堡」。（圖／記者吳世龍攝）

不論春夏秋冬，都只穿著一條熱褲上工，《ETtoday新聞雲》記者走訪新堀江，找到這位「熱褲哥」陳明德、以及他的「移動城堡」。熱褲哥表示，他佇立新堀江撿拾資收物已有將近10年了，在他年幼時，母親就已離世，從小在單親家庭中長大，家裡他排行老三，上有2位姊姊。

回憶過往，熱褲哥說，當兵退伍後自己也曾到外縣市工作多年，但最後因年邁的老父重病，只好返回故土高雄，一間扛起照顧病父的重任，在父親走後，他就此無牽無掛，開啟了流浪人生，推著一台手推車穿梭大街小巷撿拾資收物。

談起工作，熱褲哥說，在新堀江浪跡近10年，商圈裡的店家幾乎都認識他，有的商家還會主動將紙箱留給他，有時候也會請他吃便當，令他感覺相當溫暖；平時除了撿拾資收物外，熱褲哥也會做義工，幫忙打掃街道，自認與商家相處圓融。熱褲哥還興奮地從紙箱裡拿出數個全新的耳環首飾，向《ETtoday新聞雲》表示，「我是做粗工，但我沒有偷，我是憑我的勞力、苦力，人家店家欣賞我，才拿給我去賣！」

▲熱褲哥一邊整理回收物，一邊向記者介紹自己一天的行程。（圖／記者吳世龍攝）

熱褲哥說，每天大約晚間9點多、最後一班垃圾車走後，他就開始推著推車上工，先從店家那收集紙箱等回收物品，在無人的騎樓或是路旁整理後再拿去賣，「一個月收入的話，要是勤勞一點，頂多也才3000元多一些，平均算下來大概一天100元，現在紙箱沒什麼利潤，要破4000很難！」除了回收外，熱褲哥也以每月500元至700元的價格幫附近的店家收垃圾，靠著微薄的收入過活。

談起警方取締，熱褲哥語氣略顯憤怒，表示近年來時常遇到警察找麻煩，不只在他的推車上貼通知單告發，還拖走他的推車將近10台，「我都是幫店家收紙箱，也沒有影響別人，而且我的紙箱是回收品，不是垃圾，但警察說這是垃圾，要我負責清掉，有一次我把車暫時放在路旁，只是去上個廁所，回來車子就被拖走了！」

▲熱褲哥說，他賴以為生的推車，被警方認定妨礙交通，已經被拖走將近10台。（圖／記者吳世龍攝）

熱褲哥表示，自己現在處處遭到刁難，不是推車被拖、不然就是被開單告發，警察甚至還勸說要他離開新堀江，改到苓雅區撿回收，「我是在這做久了，大家認識我，才會把回收物給我，我不可能離開新堀江，去到別的地方我不熟，要是一天撿不到100元，那我要怎麼活？」

「我做這麼久了，腰酸背痛還長骨刺，也是忍痛慢慢做！」熱褲哥說，有時凌晨時分整理資收物品累了，就會找塊乾淨的騎樓或是人行道，紙箱鋪了倒頭就睡，日子雖然辛苦但也還算自在，但近年卻開始遇到困難，光是今年，推車就被拖了好幾台，生活空間大幅被壓縮，談到委屈處，還喊話要「小英總統幫幫忙」。

▲談到委屈處，熱褲哥氣憤難耐，還喊話要「小英總統幫幫忙」。（圖／記者吳世龍攝）

對此，新興分局警方表示，今年度依道路交通管理處罰條例第76條「慢車裝載貨物超過規定重量或車身限制」、第82條「在道路堆積、置放妨礙交通之物」共計告發陳男10件在案；另109年亦曾通報環保局清潔隊，會同強制清除渠回收物計3次。此外，為協助陳男，警方亦曾通報區公所、社會局針對陳男予以轉介、安置，惟都遭到拒絕。

新興分局強調依法行政，如發現違規行為，即予依道路交通管理處罰條例之規定取締告發，維護用路人行的安全，防止交通事故發生。