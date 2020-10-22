手拿菜刀進警所找女友！不滿被喊切　醉男狂嗆：不然來酒測

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名薛姓女子和曾姓男友同居，薛女認為2人個性不合表明要分手，12日凌晨2人發生爭執，薛女到派出所備案，曾男隨後卻帶著一把菜刀趕到，當場被員警斥喝，所幸他沒有做出傷人動作。製作筆錄後，員警先讓曾男先行返家，不過他卻在住處喝酒大吵大鬧，又到派出所前還狂飆髒話，還說自己「沒喝酒，不然來酒測！」最後還是被員警強行帶進派出所，直到情緒穩定後才讓他回家休息。

▲高雄情侶吵架發生爭執，男友帶著菜刀衝進派出所 。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，薛姓女子和曾姓男友同租在左營區某棟大樓，薛姓女子以個性不合為由向男友表明分手，2人在12日凌晨發生爭執，薛女便準備騎乘機車離去，曾男卻突然拉出薛女的手害她手臂擦傷，薛女當場報案，不過員警到場時，曾男已經不在現場。

警方將先薛女帶回派出所，並通知曾姓男子到所說明，不過曾姓男子到場後，卻手持一把菜刀，員警立即喝斥：「把刀放下！」並依社會秩序維護法第63條第1項第1款妨害安寧秩序偵辦，而案經調查，薛女表示不願對男友提出傷害及毀損告訴，員警告知薛女相關權益外，隨即進行家暴通報，為避免雙方返家後再度發生糾紛，警方請薛女先在派出所內休息，並讓曾男先行離去。

▲曾姓男子對著員警大哭大鬧，還飆出一連串髒話 。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過曾男回到住處後卻喝酒，並且在大樓前大叫，影響住戶安寧，員警趕到現場後，為避免曾男飲酒後情緒不佳有自傷或傷人動作，先將曾男帶回派出所，不過在派出所門口，曾男卻突然情緒失控大哭，對著員警飆出一連串髒話還推擠，遭警方施予保護管束，曾男還嗆：「我沒喝酒！不然來吹（酒測）！我沒度數！」最後還是被員警帶進派出所，直到情緒穩定後才讓他回家休息。

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