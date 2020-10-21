激勵教召！國防部調津貼、增旅遊福利　徐巧芯轟：完全搞錯方向

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國防部21日送交立院「提升後備戰力」專案報告。為解決現行兵力不足問題，國防部宣布「解除8年編管政策」，8年內未被教召優先召訓，津貼調增1.5倍，還有額外福利，激勵後備軍人。不過，台北市議員徐巧芯批評國防部改革「完全搞錯方向」。

徐巧芯21日透過臉書發文表示，服兵役是人民應盡的義務，政府重點在規劃出一個公平、有戰力的方案，以達到富國強兵、具備不被任何威脅擊倒的能力，而不在於透過「住宿旅遊福利」吸引人去當兵。

國防部專案報告指出，未來教召將從7天延長至14天，薪資可調增1.5倍，並增加就醫、日常購物及旅遊住宿等優專福利，以建立全民國防共識，激勵後備軍人士氣，預計111年啟動。

強化戰力部分，針對4個月軍事訓練役男加強訓練課目，如實彈射擊由88發增加至262發，行軍訓練增加至20公里，戰鬥體適能及城鎮戰戰鬥教練；為符合教召公平性，將未曾於8年內參與教召之人員，檢討解除編管8年政策，採「後退先選」之原則召訓，解除編管8年政策，但並非指延長教召年限及增加次數，而是盤點士官以上退伍幹部，且未受召訓人員，納入編管，以符公平。

對於國防部提出的教召改革，徐巧芯指出這次提出的制度本身就不公平。憑什麼只排除四個月軍事訓練役解除8年編管期（聲稱研議中）？最需要加強戰力的就是他們，為什麼教召的調整不納入？如此不公平的制度，當然會導致民怨。反過來說，如果公平一致，誰都不敢說自己不願意去，因為服兵役本就是人民的義務。

徐巧芯也說，真正的戰力改革，不是做教召改革，而是針對整個制度進行必要的調整。只要透過教召就可以提升我國戰力，這是一個相當荒謬的假設；兵源日益不足的問題，不能只再以高層透過美化編現比數字的方式掩蓋，否則有一天會壓垮志願役國軍士氣。再加上少子化等因素，只能說這種「假改革」，騙得了一時，騙不了一世。

徐巧芯強調，民眾並不會為了貪圖什麼教召新薪資調整1.5倍、增加就醫、日常購物、旅遊住宿福利就爭先恐後想去教召。因為替國家效力是很嚴肅的義務，是願意國付出的一種決心展現，並不是那種打算開開心心參加旅行團的心態。國防部如果以為這種「誘因」能夠讓民眾「開心教召」，大概是完全搞錯方向了。

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