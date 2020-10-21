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全國首屆無人機大賽11月雲林登場　最高獎金5萬元

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▲首屆無人機競賽啟動記者會，與會人員及大德商工飛機系學生，共同擲出保麗龍小飛機，為活動中的「親子小飛機體驗」暖身。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲首屆無人機競賽啟動記者會，與會人員及大德商工飛機系學生，共同擲出保麗龍小飛機，為活動中的「親子小飛機體驗」暖身。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為提升雲林縣無人機飛航安全概念，打造雲林縣成為無人機運動賽事的重要場域，雲林縣政府與虎尾科技大學、大德工商等院校共同舉辦台灣「第一屆無人機戶外障礙賽」，訂11月22日在劍湖山世界舉行，並祭出全國最高額的獎金，第一名五萬元，第二名至第六名皆有一萬元，吸引眾家無人機好手同場競技。

首屆無人機競賽啟動記者會今（21）日上午在斗南鎮私立大德商工舉行，雲林縣長張麗善與國立虎尾科技大學副校長楊達立、大德商工董事長涂金助，還有多位縣議員及大德商工飛機系學生，共同擲出保麗龍小飛機，為活動中的「親子小飛機體驗」暖身。

第一屆無人機戶外障礙賽屆時將參考國內外各種障礙物，帶入宣傳雲林農特產，現場準備兩組繞飛障礙物，由縣長張麗善示範操作，首關順利穿過障礙，不過在穿過圓環的第二關障礙時，則因不善操作發生「墜機」意外而做出遭淘汰示範。

▲首屆無人機競賽啟動記者會，與會人員及大德商工飛機系學生，共同擲出保麗龍小飛機，為活動中的「親子小飛機體驗」暖身。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善示範操作，首關順利穿過障礙，不過在穿過圓環的第二關障礙時，則因不善操作發生「墜機」意外而做出遭淘汰示範。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善表示，交通部民航局對無人機的容飛場域、安全要求都有完善的法規標準，而現在年輕人玩無人機非常普遍，她希望無人機的愛好者可以常到雲林來試飛，透過鏡頭從空中俯瞰雲林之美。張麗善也要感謝劍湖山世界、元進莊公司、西螺鎮農會的支持，希望藉由這項比賽，吸引全台灣的無人機飛手來雲林一展身手，未來更希望大家從空中拍出雲林之美。

雲縣府計畫處長呂明岳指出，全國首屆的無人機大賽即將登場，凡全國國、高中（職）、大專院校和社會人士，並結合大專院校航空相關專業系所，均可報名參賽；參賽機型限249g以下四軸無人機，報名人數1-3人為一組，團隊請以隊長為代表人，限50組額滿為止，報名自即日起至11月15日截止，第1名獎金5萬元，第2至6名各1萬元。

如有任何問題可洽無人機大賽組委會，電話02-2308-7111#6235。另外，11月22日比賽當天，在劍湖山世界另設民航空安全宣導及親子小飛機體驗攤位，凡持票進入劍湖山的遊客均可以獲贈小飛機，12歲以下兒童可以參加小飛機擲準比賽。

▲首屆無人機競賽啟動記者會，與會人員及大德商工飛機系學生，共同擲出保麗龍小飛機，為活動中的「親子小飛機體驗」暖身。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲首屆無人機競賽啟動記者會今（21）日上午在斗南鎮私立大德商工舉行，雲林縣長張麗善與國立虎尾科技大學副校長楊達立、大德商工董事長涂金助等人共同宣布。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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