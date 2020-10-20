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雲林縣府重視培養文化創意產業　成立雲林創意設計中心(YCDC)

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▲為持續培養與強化地方發展文化創意產業之實力，特於雲林縣政府文化觀光處成立「雲林創意設計中心(YCDC)」 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲為持續培養與強化地方發展文化創意產業之實力，特於雲林縣政府文化觀光處成立「雲林創意設計中心(YCDC)」 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府近幾年積極輔導、媒合在地藝術家、業者發展文化創意產業，為持續培養與強化地方發展文化創意產業之實力，特於雲林縣政府文化觀光處1樓成立「雲林創意設計中心(YCDC)」，首檔展覽以《雲林亮睛晶Brilliant Yunlin》為策展主軸，邀請縣內多位優秀文創業者展出，綻放雲林文創璀璨成果。

為了協助雲林孕育青年創業、產品創新、文創產業升級轉型的輔導平台，文化觀光處成立「雲林創意設計中心(YCDC)」，借重國立雲林科技大學產業媒合及教育長才，期盼透過教育訓練、培力、媒合與媒合銷售，提供產品設計新資訊，雲創點睛商品行銷通路管道，以及文創產品的現場展示銷售，降低創業及研發初期的成本與風險，創造優良培育環境，提高事業成功的機會。

副縣長謝淑亞表示，一個以農為本的縣市，在時代潮流的競爭下，農業的轉型成為雲林縣刻不容緩需要解決的問題，在農業發展的文化架構下，雲林縣有許多因農業社會衍生出的歷史文化與人文價值，在傳統農業需要創新、工業因大環境外移的情況下，雲林需要規劃出新的經濟型態，也惟有「農業文化」與「技術創意」的加持，能使雲林的文創產業脫穎而出。

文化觀光處長陳璧君指出，雲林縣擁有豐沛的工藝、文化能量，將累積多年的深度底蘊向外傳播，以雲林在地故事發展文化創意。《雲林亮睛晶Brilliant Yunlin》透過匯聚雲林各處的瑰寶星芒，積累雲林文創的豐沛能量，希望以此為文化起點，來參與展覽的民眾能被雲林文化積累多年的成果所感動，當優秀的創意齊聚一堂，將會互相激盪出更燦爛的想法。

《雲林亮睛晶Brilliant Yunlin》期望讓雲林文創被更多人看見，當每一個人被創作打動，進而引導至雲創點睛商家參觀、選購，再將感動打包帶回家鄉，便是一場雲林文創的小旅行，而每一趟小旅行最終將成為一場壯遊，充分凸顯雲林文創價值。

▲為持續培養與強化地方發展文化創意產業之實力，特於雲林縣政府文化觀光處成立「雲林創意設計中心(YCDC)」 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「雲林創意設計中心(YCDC)」，期盼透過教育訓練、培力、媒合與媒合銷售，提供產品設計新資訊、行銷通路管道，以及文創產品的展示銷售，創造優良培育環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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