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陸軍事專家：美國主導對台軍售節奏　把台灣「堡壘化」

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▲▼MQ-9收割者無人偵查機。（圖／路透）

▲MQ-9死神無人偵查機。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

美國國務院已批准售予台灣五項武器系統，對此，大陸國際問題專家滕建群指出，近期美國對台軍售，所售裝備都是美軍現役裝備，包括F-16A和無人機，此類具有進攻性的武器出售，顯然美國是在武裝台灣。他還提到，從近期軍售案來看，台灣並沒有太多主動權，「美國完全主導對台軍售的節奏和數量。」

《路透社》報導，美國國務院批准售予台灣5項軍售，分別為海馬斯多管火箭系統（HIMARS）、AGM-84H/K（SLAM-ER）遠程空對地飛彈、F-16即時傳感器、MQ-9無人機、岸置機動魚叉飛彈。由於當中包含美軍現役裝備，讓北京當局相當不滿。

▲▼圖為美軍高機動火砲系統（HIMARS）火箭。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍高機動火砲系統（HIMARS）火箭。（圖／達志影像／美聯社）

大陸國際問題專家滕建群在接受《央視》採訪時則分析，美國近期對台軍售，出售的裝備都是美軍現役的裝備，包括F-16A和無人機，「這種具有進攻性的武器出售，顯然美國是在武裝台灣。」

他表示，「這幾單都是在美國的指使下，其實台灣並沒有太多的主動權，美國現在完全主導了對台軍售的節奏和數量。」

滕建群強調，「大量的裝備包括M1A2主戰坦克部署在台灣有一個前置的狀態，從現在來看，美國要把台灣『堡壘化』，非常明顯地把台灣當做一個與中國大陸相抗衡的基地。」

針對軍售案，中國外交部發言人趙立堅先前指出，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，「中方對此堅決反對，立即取消任何對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫，中方將根據形勢發展做出正當必要回應。」

▲▼F-16,戰隼戰鬥機,F16,中華民國空軍455聯隊,制空權,戰機,國防。（圖／記者李毓康攝）

▲國軍F-16V將來可以搭載AGM-84H/K長程空對地飛彈。（圖／記者李毓康攝）

 

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