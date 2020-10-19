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社會 社會焦點 保障人權

漲潮險滅頂！海巡無人機＋船艇搶命...蛤農嘴含泥：找不到車鑰匙

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▲王功安檢所發現蛤農人車受困成功救回。（圖／海巡署第三岸巡隊提供）

▲王功安檢所發現蛤農人車受困成功救回。（圖／海巡署第三岸巡隊提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化王功1名曾姓蛤農(68歲)，今(19)日到南海尾蚵道旁進行蛤蠣養殖作業，接近中午要返回時，車鑰匙不見了又逢漲潮，海巡署王功安檢所人員發現時，從大海中只看得到車頂蓋，緊急出動通報鹿港機動巡邏站、UVA無人機區隊聯手派出艇搶救，阿伯被救起由警消人員協助攙扶上岸時，嘴含土泥表示「找不到車鑰匙」。

▲王功安檢所發現蛤農人車受困成功救回。（圖／海巡署第三岸巡隊提供）

▲王功安檢所發現蛤農自小客車頂。（圖／海巡署第三岸巡隊提供）

王功安檢所所長柯勝任指出，王功安檢所南海尾守望哨人員今(19)日11時40分，發現南海尾蚵道上有名曾姓養蛤老翁駕駛自小客車受困，且又逢漲潮時段，海水上漲速度極快。

▲王功安檢所發現蛤農人車受困成功救回。（圖／海巡署第三岸巡隊提供）

▲警消協力將蛤農成功救回。（圖／海巡署第三岸巡隊提供）

第三岸巡隊對此表示，王功安檢所眼看受困老翁來不及返回，柯勝任研判海象危險，旋即通報鹿港機動巡邏站、UAV無人機區隊、消防局第四大隊芳苑分隊及芳苑警分局漢寶派出所到場搶救。

▲王功安檢所發現蛤農人車受困成功救回。（圖／海巡署第三岸巡隊提供）

▲王功安檢所發現蛤農人車受困成功救回。（圖／海巡署第三岸巡隊提供）

當海巡、警消人員到場後，消防人員立即出艇將受困老翁救援上岸，初步研判老翁無明顯外傷，並由家屬陪同返家，後續經瞭解受困養蛤老翁因車鑰匙遺失，不料來不及逃生險些滅頂，所幸海巡警消人員立即趕到，成功挽救老翁性命。

▲王功安檢所發現蛤農人車受困成功救回。（圖／海巡署第三岸巡隊提供）

對此第三岸巡隊呼籲民眾，從事岸際水域遊憩活動時，除了注意天侯海象外更應加著救生衣、防滑鞋，避免發生憾事，於海上發生意外或急需協助時，可立即撥打118海巡服務專線或就近向鄰近安檢所報案請求協助。

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