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無人機擔任救災重責　台南藍軍要求警消操演獲讚同支持

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▲看到無人機順利升空，議員們表示會支持相關預算，希望無人機能成為救災尖兵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲看到無人機順利升空，議員們表示會支持相關預算，希望無人機能成為救災尖兵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員李中岑、蔡淑惠、蔡育輝為了解消防局和警察局，無人機模擬訓練教室學習情況，詢問消防局長李明峯、警察局長詹永茂，是否會操控無人機，兩位局長都說不會，但已有22位警消有證照，為顯示訓練成果，在議會大廳進行測試，看到無人機升空，議員們表示會支持相關預算，希望無人機能成為救災尖兵。

李中岑、蔡淑惠、蔡育輝播放影片指出，國外警消利用無人機救災技術成熟，國內卻才剛開始起步，台南市消防局無人機模擬訓練教室也才啟用，只編列36萬經費，這麼少的經費真的可以推動業務嗎？

議員們表示，無人機目前在國外可以整合熱影像，並搭載攝影機進行災難現場勘查與火點搜索，可搭載救生浮標進行空投，進行溺水者救援，可搭載滅火彈進行救災，還可拍攝多張正涉影像合成大面積20平面圖戶進行3D建模，無人機的功能非常的多且廣。

議員們說，一台無人機價格80萬，有熱顯影達90萬，據了解，警消有22位已取得證照，不知負責指揮調度的李明峰局長還不會使用？前任局長吳明芳在台南市發生火警時都會親臨現場指揮，李明峰局長從上任至今都是靠視訊指揮，從來沒有親臨過救災現場，大家都想知道李明峰局長對無人機操控的實力，警察局也配發4台無人機，不知警察局長詹永茂是否也會操控？李明峰和詹永茂兩位局長答詢說，目前還不會操控無人機，黃偉哲市長則說，空軍總司令不需要會開飛機。

3位議員為了解警消操控無人機實力，請警消派出代表在議會試飛，消防局長李明峯說此乃禁飛區，議員說如果行政大樓發生災難，警消是否還要堅持說此乃禁飛區而不前去救災，最後在議會中庭試飛，看著無人機順利升空，李中岑、蔡淑惠、蔡育輝希望消防局和警察，能增加無人機訓練經費並廣為培養人才，讓台南市的無人機能成為真正救災尖兵。

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