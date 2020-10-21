防疫期間忙找人、抓假訊息...　中市警局表揚142名績優員警

▲台中市警局21日表揚142名防疫期間績優員警，並頒發感謝狀 。（圖／台中市警局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市政府警局協助疫相關單位成效有彰，自今年初至10月止，協尋居家隔離（檢疫）失聯者241人、查察疑違反規定對象161件，偵處假訊息、哄抬囤積物資案48件，守護巿民健康安全，警方扮演著關鍵性角色。台中市警局21日表揚142名績優員警，並頒發感謝狀，同時轉達巿長與警政署長的肯定與感謝。

台中市警局表示，警方於防疫期間與巿政府衛生、民政單位密切聯繫配合，協助執行各項防疫工作成效卓著，於今年1至10月間計協尋居家隔離（檢疫）失聯者241人、協助查察疑似違反居家隔離（檢疫）規定對象161件（其中有14件為員警勤務中運用M-POLICE即時查獲、51件係運用電子圍籬尋獲違反居家檢疫規定者）、偵處假訊息及偵辦囤積、哄抬防疫物資案件共計48件，期間並協助複查與確診病例之接觸史（疫調）及口罩生產工廠安全維護等相關事宜。

台中市警局以防疫期間協助執行居家檢疫（隔離）、運用智慧科技輔助居家隔離（檢疫）作業、外籍人士健康關懷、確診個案接觸史複查、協助集中檢疫場所安全維護、偵處假訊息及承辦防疫業務人員等7大面向為遴選依據，選出142名表楊人員，利用警察局週報會議擇優頒發感謝狀，以表彰第一線警察同仁的辛苦。

台中市警察局長楊源明表示，感謝所有警察同仁針對防疫工作的付出，並表示治安無疫期，也不容許發生缺口，治安維護工作也不會因防疫而有所鬆懈。警方將不定期結合市政府相關局、處實施聯合查察，故呼籲目前正在居家隔離（檢疫）民眾，應確實遵守政府規定，不要有僥倖心態，到處趴趴走，以免遭到重罰，同時提醒市民要勤洗手，與人交談應保持社交距離及減少出入公共場所，以降低感染風險。

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