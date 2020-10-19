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獨／直男遭騙側錄視訊愛愛…男星卞慶華也中招！「獵人」釣魚4模式曝

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記者陳豐德、白珈陽、張君豪／台北、台中連線報導

一群男同志為滿足偷窺慾望，花錢聘請年輕辣妹在網路社群及交友軟體誘惑長相帥氣、身材健美的男性，騙取對方拍下裸照、自慰影片，得手後再將影照提供給成員彼此「享用」。未料，其中竟有成員將影片外流，還上傳至成人影音平台販售，包括體育國手、健身教練、消防員、牙醫甚至知名男星卞慶華等男性在內，受害者多達上百人。

▲▼ 。（圖／示意圖／CFP）

▲一群男同志為滿足偷窺慾望，在網路上騙取長相帥氣、身材健美的男性拍下裸露影片，受害者多達上百人。（示意圖／CFP）

演出BL劇《HIStory3 - 圈套》走紅的29歲男演員卞慶華，日前網路上瘋傳他的「自慰激情片」，片中男主角腹部的胎記和卞慶華本人一模一樣，讓他賴不掉，他8月時曾受訪表示，「當時不是藝人，以前使用網路非常不小心，當下太傻、太單純，秉持一顆善良的心才會被騙。」但因禍得福，寫真集銷量因此直線攀升。

《ETtoday新聞雲》接獲知情民眾小N爆料，數年前有約5名都有偷窺癖的男同志組成了一個代號為「獵人」的組織，這些人財力背景有一定基礎，他們列了「獵物名單」，有錢的就找辣妹去私訊搭訕，從訊息聊天、電愛、互傳裸露照片、影片，最後誘拐獵物視訊自慰並偷偷錄下；沒錢的就自己用變聲器去狩獵。

組織成員們彼此交換戰果、分享好康，並炫耀如何手中收藏的肉體有多可口，建立成目錄後彼此交換缺乏且喜歡的貨色，還會到Twitter上聲稱自己有許多類型的影片，藉此跟陌生人換取新的影片來收藏。

其中一個成員余男甚至疑以此牟利維生，他疑將影片外流，甚至上傳到網站販售，受害者有些還是網路紅人，或上過知名節目，目前已知最久的受害者，影片是在10年前拍的，當時這名受害者只是名國中生。

▲▼男同志販賣性愛裸露影片受害者。（圖／記者白珈陽攝）

▲Nick爆料，數年前有約5名男同志想滿足偷窺癖，在網路上騙取長相帥氣、身材健美的男性拍下裸露影片。

「獵人」釣魚4種模式

小N表示，騙取私密影照的受法可分為4種，最初階：使用網路上下載的女性臉照、身材照或裸照，配合文字去誘騙對方提供照片或影片、視訊；進階版：同樣下載女性照片，搭配變聲器、或是行騙者本身聲線較接近女性，去誘騙對方；再進階：從網路下載女性自慰的影片，讓對方誤以為真有女生在跟他視訊。

而第4個手法最難防範，這些男同志們鎖定獵物後，直接花錢找年輕貌美、身材火辣的女子去接近獵物，透過FB、IG或交友軟體，花上時間短為1、2個禮拜，長則數個月，與獵物慢慢談心交流，從日常培養感情，有信任基礎之後，要求對方提供私人密照或影片，甚至互相真人視訊。

小N指出，透過以上手法去騙得男性的裸照、視訊後，那些男同志原本是用來自己欣賞，後來在某論壇上發現有同好，漸漸地會互相交流。不過，過些時日後竟有人開始動歪腦筋，將影片拿出去賣，且他們不打算將裸照、影片用來勒索被害人，因為勒索被害人也許只能獲利一次，還要承擔被害人報警的風險，如果拿出去賣，被害人就有可能不知情。

每部影片從數百元至2000元不等，直至被害人有一番成就、小有名氣後，會特意上傳其裸露影片片段、做限時促銷吸引會員，再將價格拉抬到數千至萬元不等，獲取更大利益。

體育國手現身曝被搭訕過程

一名19歲的被害體育國手現身受訪，他是在粉絲在粉專私訊他之後，開始知道有這件事情，這件事情是他在高中的時候做出的事情。他說，大約3年前，一名陌生女性在網路上搭訕他，雙方一開始是正常聊天，後面變成講電話、視訊，聊一些腥羶色話題，會要求做動作等互動，前後大概3、4個月，也拍了1、2部影片，期間他曾要求過女方出門約會見面，不過都遭對方找理由拒絕，後來覺得這種交往方式很怪，就乾脆結束這段關係，未料竟會發生這種事，很擔心體育生涯會因此受到影響。

▲▼男同志販賣性愛裸露影片受害者。（圖／記者白珈陽攝）

▲19歲的被害體育國手表示，很擔心體育生涯會因此受到影響。

另一名29歲體育選手、目前活躍於廣告模特的被害人受訪表示，他的照片被私自拿去合成男性裸露、自慰的影片，或找了一名外貌與他相似，並標榜影片內容是他，但實際上根本不是。他強調「身材跟大小（生殖器）很明顯不一樣」，這事件帶給他很大的困擾，屢遭私信騷擾，也害怕會因此丟掉辛苦接到手的業配及工作。

▲▼男同志販賣性愛裸露影片受害者。（圖／記者白珈陽攝）

▲29歲體育選手、目前活躍於廣告模特的被害人受訪表示，害怕會因此丟掉辛苦接到手的業配及工作。

小N表示，除上述2位出面受訪的受害者外，其實還有更多不特定男性，且職業、年齡範圍相當廣，只要國中以上的學生、體育生，或是穿西裝的上班族、牙醫、消防員、藝人及網紅都在受害者名單，共通點是長相帥氣或身材健美。目前除了少部分被害人對自己影片外洩並遭販賣知情，其餘人大多不知道自己裸露的影照已被上傳至該網站，如同一顆未爆彈。

小N坦言，絕大多數的被害人，都會存僥倖心態，認為在自己並非很有名氣的情況下，加上台灣民風保守，選擇不去報案，害怕一旦報案，身分恐被揭露。加害人或許就是吃定被害人的這種心理，更加肆無忌憚。

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