大嬸「廚餘放走道」爬滿蟑螂　年輕女鄰居勸告反被罵「妓女」

▲蕭女不聽鄰居勸告，還與鄰居起口角糾紛、肢體拉扯，警方獲報到場後將她強制送醫。（圖／擷取自臉書社團《爆料公社》）

記者白珈陽／台中報導

台中市北區一棟大樓19日發生一起住戶糾紛，1名蕭姓大嬸將盛滿廚餘的碗公放在走道上，孳生不少蟑螂，2名年輕女性鄰居見狀認為對居住環境會有影響，遂上前規勸，未料蕭女不但不聽勸，還暴怒將碗公打破、四處潑灑廚餘，並辱罵鄰居「妓女、畸形兒 」等不雅字眼，警方獲報到場，查出蕭女精神狀況不佳，有自傷、傷人之虞，也曾多次與其他鄰居產生糾紛，即把她強制送醫，2名女鄰居則暫不提告。

劉姓女子（31歲）19日於臉書社團《爆料公社》PO文指控，她與朋友簡女（32歲）昨日回家看見蕭女（54歲）將裝滿廚餘的碗公放在走道上，且裡面爬滿很多蟑螂，她們請蕭女不要把東西放在走道上，沒想到對方不但不聽，竟將碗公打破、又把廚餘沿著走道潑灑。

▲蕭女將碗公打破，把廚餘沿著走道潑灑。

此外，蕭女還拿起碗公碎片試圖攻擊她們，並辱罵「沒出息的東西、妓女、畸形兒、不男不女」等不雅字眼，種種委屈，讓劉女詢問網友「遇到這樣的鄰居，是不是能把租房的押金拿回來？遇到這種實在不敢住下去」。

台中市第二警分局育才所據報趕赴現場，到場時雙方已無衝突情事，但簡女在拉扯中致使左膝有輕微破皮。經評估蕭女有自傷、傷人之虞，當場將蕭女上銬並強制送醫，並告知劉女及簡女等2人相關權益，2人表示暫不追究。

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