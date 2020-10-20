兒廟前狠踹...姊再補一巴掌　67歲男帶傷拒提告：是我喝酒鬧事啦

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區傳出一起疑似家暴案件，有民眾9月間將一段影片上傳至臉書社團《我是太平人》，67歲的溫姓男子遭兒子狠踹，溫男的大姊也出手打他頭臉。轄區警方20日上午前往了解，遭踹的溫男替兒緩頰，稱是他喝醉鬧事，才與家人起口角糾紛，不願提告；大姊則說，是因溫男經常喝醉，那天想拍醒他，才會出手拍他頭。

▲67歲的溫姓男子遭兒子狠踹。（圖／擷取自臉書社團《我是太平人》）

台中市太平警分局表示，雖然目前父親對於傷害暫不提告也不互相追究，但傷害直系尊親屬是公訴罪，警方仍將約談兒子（40歲）依法函送法辦，此案也將依家暴案通知社會局。



這起事件發生於9月間，溫男當時坐在太平市中南路一間廟內，突然有一名男子走近他不斷叫罵，接著竟朝他胸部狠踹一腳，摔了東西之後才離開。另一個影像畫面中，溫男遭一名婦人用手打頭、臉，他臉鼻因此流血，隨後婦人被另名男子拉開，並替溫擦拭口臉。

經民眾將過程拍下並PO上臉書社團《我是太平人》，引起警方注意，而進一步追查。

警方表示，經了解，踹溫男的就是他兒子，打他頭臉的則是他姊姊，溫男向警方稱他目前住在姊姊家，他當日喝醉了，被兒子勸說後自己情緒不穩，雙方因此起了爭執，被兒子及大姊在旁勸阻，且他自己也有出手，目前不打算追究。

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