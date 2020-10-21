LIVE／普悠瑪翻車2周年　立院審運安會預算主委楊宏智到場備詢



記者陳詩璧／台北報導

台鐵普悠瑪翻車事故2周年，2018年的意外造成18人死亡，運安會調查最終報告19日出爐，揪出50項肇因，主要是台鐵的運轉管理和組織管理問題，台鐵需改善項目多達18項，包括了出車標準、人員訓練不足，司機員及檢查員對列車操作不熟悉，未依規定回報關閉ATP等等，而檢查員也未意識到事故前8秒，司機員已手忙腳亂。上午立法院交通委員會審議運安會預算。

▲運安會普悠瑪最終報告中有車廂翻覆現場照片。（圖／運安會提供）

運安會主委楊宏智今列席報告並備詢，對於普悠瑪事故，運安會已請台鐵90天內提回覆意見，要是沒達到標準會繼續列管。

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▲國家運輸安全調查委員會主委楊宏智。（圖／記者屠惠剛攝）

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