普悠瑪事故報告出爐　台鐵產工：請社會不要忘記

▲運安會今公布普悠瑪最終報告，台鐵產工呼籲，請社會不要忘記普悠瑪事件，不再發生下一個事故。（圖／運安會提供）

文／中央社記者張雄風台北

運安會今天提出普悠瑪事故最終調查報告，台鐵產業工會強調，請台灣社會不要忘記普悠瑪事件，隨時做一個勇敢提出問題的人，檢討背後龐大交雜的體制，不再發生下一個事故。

國家運輸安全調查委員會上午10時公布普悠瑪事故 最終調查報告，除提出事故原因及分析外，還提出多達27項改善建議；其中，建議台鐵仿航空，建立發車最低裝備需求制度，確保行車安全。

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台鐵產業工會今天針對運安會公布6432車次調查報告發布新聞稿，首先肯定運安會讓台鐵產工參與，基層參與調查能讓第一線的狀況反映在調查中；同時呼籲在3個月後，能得到台鐵局、交通部等單位更細、更具體的處理報告。台鐵產工強調，請台灣社會不要忘記普悠瑪事件，隨時做一個勇敢提出問題的人，因為只有問題被提出來、被看見，才可能檢討背後龐大交雜的體制，不再發生下一個事故。

台鐵產工表示，普悠瑪事故受全國矚目的原因，不僅是因為事故重大，更多是因為兩年過去了，社會仍無法釐清原因及其背後造成原因的影響因素。雖然運安會原本取消記者會，但在稍早緊急召開調查事故分析說明會中，讓社會大眾知道該如何解讀這份報告，以及在學到教訓之後怎麼改善，有這些分析及改善建議才是重要的。

台鐵產工認為事故調查最重要的工作，便是防止事故再度發生，必須把報告中列舉出來的可能性當作防止事故的重要資料加以活用，希望運安會能夠在後續的追 蹤依然審慎以對，對外說明。針對台鐵局、交通部等主管單位，台鐵產工指出， 根據「運輸事故調查法」第27條中提到應於收到運輸事故調查報告後90天內應向行政院提出處理報告，並副知 運安會。處理報告中就運輸事故調查報告的運輸安全改善建議事項，這些事項行政院應列管並由運安會追蹤。

台鐵產工進一步表示，從報告中看到太多滾動式檢討，前科累累的台鐵局及交通部應該要提出更具體的作法，讓社會大眾能安心，把關運輸安全不是幾份報告、交辦更多SOP而已，而是真心將建議內化成內部機制，並時刻檢討改善。

最後，台鐵產工想請民眾和他們一樣不要放棄，「人為疏失並非單一原因，而是由各種要素直接或間接交織纏繞的結果」；今天的事故調查分析，得到的線索很多，接下來台鐵局也正在迎接新的機車、改動人員編制及訓練方式，產工會繼續監督，提出問題，為旅客及同仁的安全做把關。