普悠瑪事故滿2年⋯紀念公園「名字」還喬不攏！交通部暫緩啟用

▲董小羚直言，不叫普悠瑪事故紀念公園，難道要叫湯瑪士紀念公園？（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

普悠瑪事故21日屆滿兩年，交通部計畫設置紀念公園，原訂18日啟用，不過卻因卑南族人不滿命名，認為不該將普悠瑪與事故劃上等號，因此遲遲無法有共識，罹難者家屬董小羚18日表示，「對家屬而言，就是普悠瑪殺死了家人，不叫普悠瑪事故紀念公園，難道要叫湯瑪士事故嗎？」最終交通部決定暫緩紀念公園啟用。

據了解，普悠瑪事故紀念公園原訂設於宜蘭縣新馬站附近，但考慮到多數罹難者家屬都住在台東，經協調後決定設在台東火車站附近，原訂18日啟用落成追思典禮，卻突然喊卡。

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董小羚18日指出，紀念公園其實還沒有蓋好，當天運安會甚至臨時把家屬叫上台北，聽取事故最終報告，且命名也讓卑南族人不滿，卑南族人認為，普悠瑪與事故不應劃上等號，她表示，「這點不怪族人，但對家屬而言，就是普悠瑪殺死了家人，不叫普悠瑪事故紀念公園，難道要叫湯瑪士事故嗎？還是莒光號事故嗎？」

▲運安會昨日公佈普悠瑪事故最終報告。（圖／記者賴文萱攝）

經過台鐵局協調不成，交通部建議名稱改為「普悠瑪號列車1021事故紀念公園」，對家屬而言，有「普悠瑪」也有「事故」，社會得以辨識是哪個事件，並提醒台鐵永遠記取教訓。對族人而言，把「普悠瑪」和「事故」兩個詞彙分開。「普悠瑪」是列車的名稱，而不是事故的名稱。

然而此折衷方案仍未獲德雙方共識，最後交通部長林佳龍致電與台東縣立委劉櫂豪、原住民立委陳瑩協調後，決定暫緩紀念公園的啟用，待命名爭議有共識後再舉辦追思活動，讓原本想趕在事故兩周年啟用的紀念公園，如今因命名問題卡關。