　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

普悠瑪事故滿2年⋯紀念公園「名字」還喬不攏！交通部暫緩啟用

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼普悠瑪事故最終調查報告家屬出面說明,董小羚說明運安會要求家屬簽署保密切結書 。（圖／記者李毓康攝）

▲董小羚直言，不叫普悠瑪事故紀念公園，難道要叫湯瑪士紀念公園？（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

普悠瑪事故21日屆滿兩年，交通部計畫設置紀念公園，原訂18日啟用，不過卻因卑南族人不滿命名，認為不該將普悠瑪與事故劃上等號，因此遲遲無法有共識，罹難者家屬董小羚18日表示，「對家屬而言，就是普悠瑪殺死了家人，不叫普悠瑪事故紀念公園，難道要叫湯瑪士事故嗎？」最終交通部決定暫緩紀念公園啟用。

據了解，普悠瑪事故紀念公園原訂設於宜蘭縣新馬站附近，但考慮到多數罹難者家屬都住在台東，經協調後決定設在台東火車站附近，原訂18日啟用落成追思典禮，卻突然喊卡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

董小羚18日指出，紀念公園其實還沒有蓋好，當天運安會甚至臨時把家屬叫上台北，聽取事故最終報告，且命名也讓卑南族人不滿，卑南族人認為，普悠瑪與事故不應劃上等號，她表示，「這點不怪族人，但對家屬而言，就是普悠瑪殺死了家人，不叫普悠瑪事故紀念公園，難道要叫湯瑪士事故嗎？還是莒光號事故嗎？」

▲▼運安會。（圖／記者賴文萱攝）

▲運安會昨日公佈普悠瑪事故最終報告。（圖／記者賴文萱攝）

經過台鐵局協調不成，交通部建議名稱改為「普悠瑪號列車1021事故紀念公園」，對家屬而言，有「普悠瑪」也有「事故」，社會得以辨識是哪個事件，並提醒台鐵永遠記取教訓。對族人而言，把「普悠瑪」和「事故」兩個詞彙分開。「普悠瑪」是列車的名稱，而不是事故的名稱。

然而此折衷方案仍未獲德雙方共識，最後交通部長林佳龍致電與台東縣立委劉櫂豪、原住民立委陳瑩協調後，決定暫緩紀念公園的啟用，待命名爭議有共識後再舉辦追思活動，讓原本想趕在事故兩周年啟用的紀念公園，如今因命名問題卡關。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
網美7成賣淫？　T妹爆「真實買春內幕」
捷運出口慘跌！新莊爺爺頭爆血　高中生路過「包外套」神救援
快訊／國道1號5車連環撞！　車陣回堵7公里
活撕分屍影片曝光！　飼育員遭「5隻熊吃了」只剩鞋子
就愛這款「軍中霸主級飲料」！女中士搬5箱回家喝　下場慘了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／5天增12例！全台確診數升至543人　指揮中心14時說明

「懷孕不可參加婚宴？」　婦產科名醫破盲點：這是科學問題

化解人猴衝突、打造成人貓共存社區！5村里長首獲友善動物傑出獎

普悠瑪事故滿2年⋯紀念公園「名字」還喬不攏！交通部暫緩啟用

抽中iPhone 12！他「10字神回」抓包詐騙　對方秒崩潰：錯了嗎？

反駁官商勾結指控！楊志良為女抱屈：屏東綠營執政我會有影響力？

自動翻書機神祕運作！《返校》團隊聯手藝術家打造　駁二探討詭譎2020

消保處查核50件預售屋「僅4件符合規定」　1建案拒改正

22K男「婚宴包1200」沒喜餅　新娘媽洗臉：拿2塊給你？...整桌尷尬

他傻眼「自助餐3樣菜180元」大安區尊爵不凡？網曝雷點：這不能夾

阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!

鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

氣炸想報警！重機被移還立中柱　他怒調監視器...兇手竟是自家爸

網紅凱咪再爆「7成都有在賣淫！」　　經紀人揭：比較有名的都住信義區

老闆必看！牧德調薪9%還遭罷工　老董震驚改革5年終獲驚喜回報

暖心！狗孫陪輪椅伯緩慢過馬路 善心路人幫忙推...牠小跑步緊跟

丁小芹賣假包「確定要入獄」！　詐17萬判刑2年半、不得易科罰金

LIVE／5天增12例！全台確診數升至543人　指揮中心14時說明

「懷孕不可參加婚宴？」　婦產科名醫破盲點：這是科學問題

化解人猴衝突、打造成人貓共存社區！5村里長首獲友善動物傑出獎

普悠瑪事故滿2年⋯紀念公園「名字」還喬不攏！交通部暫緩啟用

抽中iPhone 12！他「10字神回」抓包詐騙　對方秒崩潰：錯了嗎？

反駁官商勾結指控！楊志良為女抱屈：屏東綠營執政我會有影響力？

自動翻書機神祕運作！《返校》團隊聯手藝術家打造　駁二探討詭譎2020

消保處查核50件預售屋「僅4件符合規定」　1建案拒改正

22K男「婚宴包1200」沒喜餅　新娘媽洗臉：拿2塊給你？...整桌尷尬

他傻眼「自助餐3樣菜180元」大安區尊爵不凡？網曝雷點：這不能夾

5356萬向美採購「飛彈儲存可靠度計畫」　助評估彈藥儲存設備提升

LIVE／5天增12例！全台確診數升至543人　指揮中心14時說明

快訊／19歲熱褲辣妹騎機車追撞公車　載母上路碰一聲噴快車道2傷

甲狀腺腫瘤開刀恐呼吸困難　「神經偵測器」防喉返神經受損

「懷孕不可參加婚宴？」　婦產科名醫破盲點：這是科學問題

讓人驚艷的鐵窗花藝術　雲林偏鄉小村訴說在地故事

化解人猴衝突、打造成人貓共存社區！5村里長首獲友善動物傑出獎

特斯拉取消全球「7天退車」專屬優惠？台灣跟進與否尚待確認中

西門町派出所慘遭尿攻！醉男掏槍連環射　警神閃險溼身冒險壓制

嘉義市重陽節敬老禮金發放　黃敏惠稱107歲人瑞是「市長」

生活熱門新聞

「國一數學題」嚇呆老爸　解答曝光超簡單

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

宿醉頭痛1周！醫生嘆：頭殼壞掉了

石二鍋要等200組　網讚「生意好」1原因

突遭辭退！她不滿薪水算法反挨轟

颱風「沙德爾」最快今晚就生成

老爺爺捷運站出口慘跌！丹鳳高中生神救援

準沙德爾一路衝2天！共伴大雨甩台灣

追加流感疫苗？國光：蛋雞已超齡

學期月入1萬「捨不得點玉米」！他霸氣1舉動藏洋蔥

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

沙德爾最快今生成！周三起防3天大雨　周末更冷探16度

好市多加油站試營運　每公升省3元

想24小時黏一起！3星座男愛你「愛到快窒息」

更多熱門

相關新聞

EMU900僅設3間廁所！台鐵曝原因

EMU900僅設3間廁所！台鐵曝原因

交通部台鐵局砸下253億元購入52組「最美區間車」EMU900型通勤電聯車，列車將於10月24日上午抵台，新車採10輛編組，運能增加4成。不過900型電聯車僅規劃3個廁所，相比700、800型區間車，都是8個車廂有4個廁所。台鐵局解釋，這是為了提高運能，廁所設備也全改坐式馬桶，男女皆可使用。

中壢站旅客疑落軌　當場遭區間車撞上

中壢站旅客疑落軌　當場遭區間車撞上

台鐵內壢=埔心　死傷事故

台鐵內壢=埔心　死傷事故

快訊／台鐵死傷事故！　「內壢至埔心」單線通行

快訊／台鐵死傷事故！　「內壢至埔心」單線通行

被指管理缺失釀禍　台鐵：尊重

被指管理缺失釀禍　台鐵：尊重

關鍵字：

台鐵普悠瑪

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

「國一數學題」嚇呆老爸　解答曝光超簡單

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

大園空難202人罹難　記者踩到殘軀碎肉

iPhone 12實體機曝光！記者實測卻令台灣民眾失望

吃冷凍1年酸湯子9中毒！唯一倖存者亡

峮峮強顏歡笑復工！一喊卡「心疼表情全被拍」

快拿9月中油發票出來對！光陽機車、400組離島機票中獎號碼公布

MC HotDog摘眼鏡！網看傻：認不出來

iPhone 12週五開賣　中華電綁約購機調降了

中鋼建案342戶「1300人還沒看」3天賣光

退休金限本人領取！女子推屍體進銀行

修一點就好！　柴柴變鳳眼雪納瑞

宿醉頭痛1周！醫生嘆：頭殼壞掉了

更多

最夯影音

更多
阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!

阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!
鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面