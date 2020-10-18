運安會普悠瑪案最終調查出爐！董家大姊：可接受但不夠完整

文／中央社記者余曉涵

普悠瑪事故調查結果出爐，罹難者家屬董小羚今天晚間表示，運安會報告顯示，事故原因不是單一原因導致，而是很多客觀因素串起來的，對於調查結果可以接受，但認為不夠完整。

國家運輸安全調查委員會19日將公布普悠瑪事故最終調查報告，除提出事故原因及分析外，還會提出多達27項改善建議；其中，建議台鐵仿航空，建立發車最低裝備需求制度，確保行車安全。

運安會今天也與10名家屬共同召開家屬說明會議，普悠瑪事故受難者權益保障協會理事長董小羚晚間表示，根據運安會的調查，原因並不是歸咎於司機一人，是由許多原因組成，例如保養的不確實、人員的訓練不足、零件維修更換等。

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▲針對普悠瑪事故最終調查報告，家屬董小羚(右)等人出面說明 。（圖／記者李毓康攝）

董小羚說，運安會也表示日商提供給台鐵的保養手冊有提到主風泵須定期清理，但台鐵6年都未做清理、保養，導致主風泵塞滿羽毛、雜草，無法達到散熱作用，動力上不來，成為翻車原因之一。

對於調查報告，董小羚表示，她個人可以接受，但不夠完整，由於事故涉及許多單位，像是ATP採購合約在監察院，運安會不一定可以順利取得，各單位對於列車的驗收有無落實，也無法調查。

至於目前家屬的求償部分，董小羚說，目前仍有7名家屬尚未與台鐵和解，主要是對真相釐清並不滿意或認為台鐵提的傷者賠償金，採按月給付，讓家屬覺得不合理等。

另外，對於運安會明天沒有召開記者會部分，董小羚指出，會中已經跟運安會主委楊宏智反映，但楊宏智認為明天時間太趕，若延後幾天可以舉辦記者會。

▲運安會在說明會之前要求簽保密切結書，一度引發家屬不滿。（圖／記者李毓康攝）