　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

普悠瑪翻車前8秒司機已手忙腳亂　運安會報告揪台鐵18項需改善

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼運安會普悠瑪最終報告。（圖／運安會提供）

▲運安會公布普悠瑪最終報告提到，事故發生前8秒司機員已手忙腳亂。（圖／運安會提供）

文／中央社記者汪淑芬台北

普悠瑪出軌翻車事故21日將滿2年，運安會今天上午公布補強調查最終報告，事故原因確定是司機超速造成，運安會提出27項改善建議，其中台鐵有18項運轉及組織管理須改善，運安會已請台鐵90天內提回覆意見。

民國107年10月21日，台鐵第6432次車普悠瑪自強號下午2時50分自新北市樹林站出發，開往終點台東縣台東站，下午3時39分列車開始多次出現動力時有時無、速度減慢及停車，下午4時49分列車進入蘇澳新馬站月台前的右彎路段時，傾斜翻覆，造成18人死亡、17人重傷、274人輕傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

運安會主委楊宏智說，調查發現，從各種數據資料顯示，事故是列車超速，司機不但切斷列車自動防護系統ATP，事故時車速還高達140公里，事故發生前司機手忙腳亂，這主要是台鐵的運轉管理與組織管理問題，包括出車標準、人員訓練不足，司機員及檢查員對列車操作不熟悉，未依規定回報關閉ATP，檢查員也未意識到事故前司機員已手忙腳亂。楊宏智說，運安會已請台鐵90天內提回覆意見，若未達標準會繼續列管。

運安會針對普悠瑪事故共提出27項改善建議，其中台鐵須改善18項最多，另也對日本承包商、鐵道局及交通部提出改善建議。運安會針對台鐵提出下列18項改善建議，

詳細內容如下：

一、運轉管理：

1、落實司機員遵守列車故障即時通報、列車自動防護系統隔離前通報及運轉速限的規定。

2、明訂各車型最低設備清單及注意運轉定義，強化標準呼喚應答項目、各車型出車檢查程序及故障通報項目的規定，並修正車載列車自動防護系統速限設定。

3、建立列車自動防護系統隔離的遠端監視功能、司機員單一窗口通訊機制，並授予綜合調度所調度員督導司機員於列車自動防護系統隔離後，執行相關安全配套措施的職權。

4、建立入庫列車檢查員臨時檢查機制，明訂及落實車輛故障資訊來源的登錄規定，如動力車交接簿、司機員通報、列車控制監視系統TCMS故障訊息、各級定期檢修發現等；建立零部件項目異動及維修週期修訂之程 序，避免營運需求影響安全。

5、落實各級定期檢修，建立維修管理之工單機制，強化施作程序及歷程追蹤；並檢討零件管理制度，強化與檢修單位之橫向溝通機制。

6、強化軌道路線巡查作業程序，特別著重於增訂故障樣態說明及等級判定範例；提供適當量測工具及適量軌檢車等輔助設備；並落實防脫護軌設置規範要求。

7、因應台灣使用環境，與原廠合作，重新考量主風泵進氣方向、過濾方式及冷卻器清潔週期。

二、組織管理：

1、依原廠文件內化並建立各車型操作手冊、檢修 手冊及故障排除手冊，提供司機員、檢查員及調度員作業依據。

2、強化及落實員工訓練中心之功能，建立各車型司機員、檢查員及機車調度員的標準訓練手冊、訓練教材，特別著重於司機員的模擬機故障排除訓練及機車調度員多車型故障排除訓練，並建立訓考分離制度。

3、重新考量組織編制，階段性調整司機員及檢查員所屬單位，強化專業分工管理。

4、建立規章手冊標準化，明訂格式、編撰、審核、發布、修訂、配發及廢止等規範。

5、建立司機員、調度員及檢查員等各職務人員基本程序性且非技術性之作業手冊。

6、建立通訊標準手冊，明訂通訊用語、發話及覆誦確認程序。

7、明訂行車事故應變相關安全職責規範，並提供車長、服務員及司機員等有關列車疏散逃生實作演練及訓練，增進疏散逃生時的效率與安全。

三、其他安全因素：

1、重新檢視並強化安全管理系統之建置。

2、與車輛原廠合作，重新檢視列車人機介面系統，確保列車與車輛原廠合作，確保列車告警資訊能即時且清楚呈現，另重新檢視履約保固缺失改善，明訂雙方權利義務。

3、強化列車自動防護系統、列車控制監視系統及傾斜控制系統資料即時寫入、蒐集與分析應用，有效提升安全管理。

4、強化司機員體格檢查及藥毒物檢測規定，並建立司機員藥物使用指引。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／日樂團女星被發現陳屍家中！得年29歲
小客車墜落南庄山溝！1家4口困車內　父送醫搶救不治
《我的婆婆》創公視開台32年最高收視率！討論度最高角色是他
丟臉丟到國外！房東阿伯娶小老婆是盜圖　「25歲網紅嫩妻」回應
2萬9神秘消失！桃園女控「ATM吃錢」銀行查不到　1招自保
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【英語多益通】公費流感疫苗英文怎麼說？

高雄知名旅館被爆「櫃台禁戴口罩」：維護禮儀形象　衛生局急查

診所美容醫學品質認證授證典禮　藝群診所以預防醫美副作用肯定

歌劇魅影要「砸數百萬檢疫14天」　指揮中心：完成檢疫就不另外採檢

「三四採陰性」江蘇台商擴大採檢　意外揪法國返台男居檢期間確診

10多歲「俄羅斯境外生」居家檢疫確診　指揮中心曝可能感染源！

普悠瑪事故報告出爐　台鐵產工：請社會不要忘記

增5例境外移入！3名「居家檢疫期滿前」採檢確診

快訊／新冠肺炎增5例！　法國、菲律賓、印尼、俄羅斯入境確診

快儲水！高雄鎮港、旗鼓鹽等區20日停水12小時　17萬多戶受影響

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

清潔劑擠太多？綁上秒控制用量　束帶「4個實用妙招」省錢又便利

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

【英語多益通】公費流感疫苗英文怎麼說？

高雄知名旅館被爆「櫃台禁戴口罩」：維護禮儀形象　衛生局急查

診所美容醫學品質認證授證典禮　藝群診所以預防醫美副作用肯定

歌劇魅影要「砸數百萬檢疫14天」　指揮中心：完成檢疫就不另外採檢

「三四採陰性」江蘇台商擴大採檢　意外揪法國返台男居檢期間確診

10多歲「俄羅斯境外生」居家檢疫確診　指揮中心曝可能感染源！

普悠瑪事故報告出爐　台鐵產工：請社會不要忘記

增5例境外移入！3名「居家檢疫期滿前」採檢確診

快訊／新冠肺炎增5例！　法國、菲律賓、印尼、俄羅斯入境確診

快儲水！高雄鎮港、旗鼓鹽等區20日停水12小時　17萬多戶受影響

找妳44年！47歲美籍女「螢幕相認」南韓雙胞胎姐　媽飆淚：死而無憾

疫情衝擊！今年房地合一稅大增　年增92.4％翻倍帶動長照稅

廚神Jason Wang《料理之王》當嚴師：不好吃說好吃沒意思

三星拉開與華為差距　手機全球市佔率8月達22%居市場之冠！

「世界的珠寶盒」八角輪廓太經典　Boucheron、香奈兒入設計

湯濃、肉嫩份量多！台中老牌牛肉麵　桂花酸梅湯免費喝到飽

【英語多益通】公費流感疫苗英文怎麼說？

炎亞綸挨虧「沒成名曲」走心了　收斂大砲性格：世界已經夠亂！　

他給貪官忠告！　懊悔收賄吐真言...「對方有天肯定供出真相！」

CNN：川普迷信！「這樣做」就能成功連任　想重演2016驚險逆轉勝

「完全沒剎車」高速直撞遊覽車！　路人全嚇傻...雙載騎士頭部重創

生活熱門新聞

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

阿嬤硬擠車格　刮花60萬重機拒賠

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

突遭辭退！她不滿薪水算法反挨轟

男友手機出現「駕駛座肉色照」！她第六感警報響起

石二鍋要等200組　網讚「生意好」1原因

妻難產去世！25歲單親爸求救反被罵爆

快訊／大漢橋尖峰時段車禍！引道塞爆

快訊／要道「北山大橋」事故！汐止交通全癱瘓

都市搬到鄉下怎適應？　人妻超有感：台北人真的好可憐

北北基宜大雨特報！颱風可能生成時間曝　北東再變天

夫妻住到防疫旅館　嚇到抱兒連夜逃

好市多促銷iPhone11「比官方還划算！」

更多熱門

相關新聞

運安會4系統確認　普悠瑪司機超速

運安會4系統確認　普悠瑪司機超速

台鐵普悠瑪翻車出軌事故至今將滿2年，運安會今（19）日在官網上公布最終調查報告，其中，發現共50項直接肇因，此外，，這次報告也用4套資料交叉比對確認，當時司機員超速約在140公里左右。不過，運安會直言，釀禍根源因素就是台鐵局管理上一連串疏失才會釀禍。

普悠瑪調查記者會取消　蘇緩頰：這是誤會

普悠瑪調查記者會取消　蘇緩頰：這是誤會

普悠瑪最終調查　列27項改善建議

普悠瑪最終調查　列27項改善建議

普悠瑪案調查　家屬：可接受但不完整

普悠瑪案調查　家屬：可接受但不完整

運安會不開普悠瑪案最終調查報告扯家屬

運安會不開普悠瑪案最終調查報告扯家屬

關鍵字：

普悠瑪運安會台鐵司機員手忙腳亂

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女兒上廁所目睹爸殺媽　他一起悶死2女：爸爸對不起妳

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

丁小芹假包案件　判刑2年半定讞

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

退貨遠征隊換Lovelyz粉黑服！網笑華莎穿錯

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

羅志祥「拒接新節目」坤達補位！

阿嬤硬擠車格　刮花60萬重機拒賠

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

即／高雄某高職17歲女學生墜樓！　「5F→1F」送醫治療中

iPhone 12實體機曝光！記者實測卻令台灣民眾失望

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面