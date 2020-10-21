快筆記！資深五寶媽雙11攻略　教妳買全年最划算紙尿褲

▲雙11步步逼近，爸媽想幫寶貝搶尿布、拉拉褲等優惠，就要做好功課。（圖／擷取自1男+4胞胎=五寶媽O.Q.Ma 粉絲專頁）

消費中心／綜合報導

一年一度的「雙11」逐漸逼近，許多消費者已經摩拳擦掌等著搶好康。很多人以為雙11最熱賣的是高單價的3C產品，殊不知最熱銷的品項之一竟然是小寶寶每天都需要紙尿褲。網路上有一位資深五寶媽(1男+4胞胎=五寶媽O.Q.Ma)，因為尿布用量大，以及四個寶貝女兒都已是愛動愛跑的年紀，馬上不藏私分享怎麼利用全年最划算的雙11檔期，專屬折扣，滿額就再送最近新上市的產品，用最划算價格買到小朋友每天都需要用的幫寶適日本製紙尿褲！





▲幫寶適首波雙11優惠，指定品項滿2,399元，就送一包今年討論度最高的新品「一級幫可愛拉拉褲」或「巧虎安睡褲」。（圖／擷取自品牌活動網站）

重點一: 鎖定愛牌 提早計畫購買清單

五寶媽就提到，本身一直都是幫寶適鐵粉，所以經常關注何時有優惠，像雙11就肯定是要手刀開搶的檔期。不管是一拉就穿上、彈性腰圍超服貼的拉拉褲，或是圖案超吸睛的全新「一級幫可愛拉拉褲」，還是最新有5倍超強吸收力、號稱睡過夜神器的「巧虎安睡褲」，都是要趁雙11買最划算的必買商品。

重點二: 搭配雙11限定活動 優惠再優惠

即日起到10/25前，只要在momo或PChome買幫寶適指定品項滿2,399元，就送一包最新的「一級幫可愛拉拉褲」或「巧虎安睡褲」（市價529元），買尿布送尿布，可說是對爸媽最實用的贈品。同時間，幫寶適也搭配雙11推出「跟著巧虎一家出任務」活動，只要簡單分享幫寶適雙11優惠訊息，就有機會幫寶貝抽中幫寶適尿布一箱或是幫寶適點數11,111點，點數也能再用來換小朋友需要的好用尿布!每天動動手指小試手氣。

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幫寶適最近推出全新「一級幫可愛拉拉褲」或「巧虎安睡褲」，不管吸睛的外型，或是更好的舒適性與吸收力，引發許多爸媽手刀搶購。其中與「虎神」巧虎獨家合作推出的「巧虎安睡褲」，因為擁有超強的5倍吸收力和搭上小朋友最愛的虎神加持，果然一上市就登上熱銷排行榜。家裡如果有小寶貝還需要穿紙尿褲，可千萬要趁雙11這個全年最優惠的檔期下手!

▲全新推出的安睡褲獨家與巧虎合作，可愛的設計讓寶寶穿在身上超快樂。（圖／品牌提供）

▲可愛內衣設計風格的「一級幫可愛拉拉褲」。（圖／品牌提供）