74家店爭冠軍！2020台北牛肉麵國際評比出爐　皇家傳承4度封王

▲2020台北市牛肉麵饕味國際大比拚 。（圖／台北市商業處提供）

記者袁茵／台北報導

牛肉麵是台灣最具代表性的美食之一，同時也是北市引以為傲的知名美食指標，台北市牛肉麵交流發展協會20日舉辦「2020台北市牛肉麵饕味國際大比拚」以湯頭作為評比關鍵，分為清燉、紅燒、番茄經典三大項目，總共74家進入最終評比，並且公佈得獎名單。

台北市副市長黃珊珊出席致詞時表示，牛肉麵是台灣最具代表性的美食之一，而北市匯聚了全台最多牛肉麵店家，其中不乏歷史悠久、口碑一流的知名老店，各自擁有道地的好手藝與獨家傳承風味，富含濃濃的家鄉味道，也是許多台北人的美食記憶。

黃珊珊說，台北市政府多年來推廣牛肉麵產業不遺餘力，並自104年起逐步轉型為輔導補助模式，由台北市牛肉麵交流發展協會自主辦理牛肉麵產業系列推廣活動，以扶植產業自立自主與提升競爭力，藉由此次評比活動，讓民眾認識台灣牛肉麵的不凡魅力。

台北市牛肉麵交流發展協會理事長鄭正中表示，今年以湯頭做為分組，讓店家發揮拿手的風味，希望透過競賽促進產業共同交流提升品質，藉由不同美食領域的專家與老饕，提供精闢的見解，將美味與品質兼具的優良店家推薦給民眾品嘗，歡迎喜愛牛肉麵的民眾來臺北體驗最在地的特色美食，「台北市牛肉麵饕味國際大比拚」於10月21日至10月31日推2020「牛肉麵大賞」，活動期間凡前往得獎店家消費即可享得獎麵品買一送一、生肖屬牛的民眾來店消費可獲得小菜一份。

「2020台北市牛肉麵饕味國際大比拚」得獎店家名單：

番茄組：

冠軍 牛將軍小吃店 台北市內湖區文德路50號 原汁蕃茄牛肉麵

亞軍 牛肉大王餐廳 新北市新莊區新莊路178-1號 風乾蕃茄牛肉麵

季軍 半畝田牛肉麵 嘉義市東區民國路89號 刀削蕃茄牛肉麵

清燉組：

冠軍 阿牛牛肉麵 台東縣池上鄉忠孝路9號 養生清燉牛肉麵

亞軍 胡董牛麵所 新北市新店區中正路542-10號1樓 胡董招牌清燉牛肉麵

季軍 台北凱達大飯店 台北市萬華區艋舺大道167號5F 慢煨清煮牛肉麵

紅燒組：

冠軍 皇家傳承 新北市板橋區新海路134號 紅燒川味牛肉麵

亞軍 下河幫麻辣牛肉麵 新北市板橋區國光路217號 川燒双紅牛肉麵

季軍 Hiro's らぁ麵 Kitchen 新竹市北區長安街76號 拉麵店的牛肉麵

清燉組優選店家：

郭家私房麵 台北市信義區莊敬路212號 清燉牛肉麵

台北老爺大酒店 台北市中山區中山北路二段37-1號 清燉雙寶牛肉麵

紅燒組優選店家：

長榮桂冠酒店(台北) 台北市中山區松江路63號 蕃茄牛肉麵

大方蘭州麵食館 桃園市桃園區永安路389之2號 蘭州牛肉拉麵

繁華麵 屏東縣長治鄉繁華村繁華路376號 腱麵心喜

竣師父牛肉麵 台北市大安區敦化南路一段236巷19號 川味牛肉麵

達人麵館 台北市內湖區環山路一段9巷7號 初戀藤椒牛肉麵

十里安手麵 台北市內湖區瑞光路413號 紅燒牛肉麵

Neverland Noodle Bar 台北市南港區南港路一段265號 紅燒牛腩麵

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