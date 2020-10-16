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雙北合作2025世界壯年運動會　3城市申辦唯一訪視獲肯定

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▲雙北合作2025世界壯年運動會 3城市申辦唯一訪視獲肯定。（圖／新北市體育處提供）

▲雙北合作申辦2025世界壯年運動會。雙北市長與世界壯年總會執行長詹斯.荷姆JENS V. HOLM）。（圖／新北市體育處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台北市與新北市共同申辦2025年世界壯年運動會（以下稱世壯運），從2019年提交申辦意向書後就開始積極準備，今年因全球疫情影響，以視訊方式進行國際申辦會議，而台灣成為3個申辦城市中唯一安排參訪的國家，14日臺北市長柯文哲與新北市長侯友宜接待來自瑞士的訪視委員，並會談交流意見。

國際壯年運動總會（International Masters Games Association，簡稱IMGA）執行長詹斯.荷姆（JENS V. HOLM）表示，很開心在全球疫情期間還能順利參訪，實地考察後發現台灣真的是美麗寶島，而且防疫配套措施完善，應該在國際上被看見。這次總共有3個城市申辦2025世界壯年運動會，除了雙北市，還有澳洲伯斯及法國巴黎，已於8月14日完成第一階段視訊申辦簡報，將於10月21日辦理決選視訊簡報，11月3日宣布結果，考量台灣疫情穩定，且申辦簡報內容深獲肯定，特別在這期間安排實地參訪，也是目前申辦城市中唯一規劃實地訪視。

▲雙北合作2025世界壯年運動會 3城市申辦唯一訪視獲肯定。（圖／新北市體育處提供）

▲雙北市長展現積極申辦的信心。

台北市長柯文哲表示，這次雙北首度聯名共同申辦國際大型運動賽事，早在2017世界大學運動會已經有實際合作經驗，共享行政及場館資源，規劃選手完善的競賽體驗，除了賽事，更有悠遊卡暢遊的優質服務，相信我們舉辦賽會的能力與經驗，會為世界壯年運動會再創另一波運動賽會美好體驗。

新北市長侯友宜表示，新北舉辦2016國際少年運動會，明年將舉辦全國運動會，場館設施完備，雙北合作國際運動賽會，實質帶動城市運動觀光與國際文化交流，世壯運是針對30歲以上運動員所舉辦的賽事，選手代表個人或運動團體出賽，非國家代表隊，且選手們樂於帶著家人和朋友參與，因此觀光旅遊規劃也是賽會的一大重點，雙北的交通便利，整合豐富的觀光資源，在運動交流之外，也能觀光體驗美麗的山海與地方文化。

此次行程參訪競賽場地包括臺北網球中心、南港極限運動公園、台北田徑場、台北體育館、新北市微風運河、大都會公園、大都會棒球場、新莊體育館、板橋第一運動場、中角灣國際衝浪基地等，並因應賽會之性質為觀光屬性，安排景點臺北101、故宮博物院、松山文創園區、翡翠灣、野柳地質公園等，訪視委員對於本次的訪視行程安排感到相當滿意，也給予臺北市與新北市很高的評價，期待能再次蒞臨。

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