北市監視器將新增至17894支　黃珊珊：舉頭三尺有密集監視器

▲台北市警察局犯罪預防科指出，第三期錄影監視系統建置工程結束後，北市的監視器將達17894支。（資料照／記者邱中岳攝）

記者蘇晏男／台北報導

「台北市舉台三尺有監視器。」台北市副市長黃珊珊14日表示，為了維持良好的打擊犯罪能量，北市府啟動第三期錄影監視系統建置工程，預計汰換第一期13699支監視器，並新增2478支監視器。另外，台北市警察局犯罪預防科指出，待此工程結束後，北市的監視器將達17894支。

黃珊珊在臉書指出，台北市的刑案破案率高達96.53％，六都第一，重大暴力犯罪破案率高達100％，毒品的破案率也是六都第一，其中一個很大的原因在於台北密集規劃的監視器系統。​

「在台北市想做壞事？不要忘記，舉頭三尺除了有神明，還有密集的監視器。」黃珊珊表示，為了維持良好的打擊犯罪能量，北市府在2020年啟動「第三期錄影監視系統建置工程」，預計汰換第一期13699支監視器，並再新增2478支監視器。​

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黃珊珊指出，在新增設監視器方面，北市府也聽到很多里長及民眾的反應，因此會把歷年來民眾、里長、議員的意見及警察局自評因為治安或交通因素，經過充分的會勘與評估後，確實有需要的話，便會在第三期進行裝設。​

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黃珊珊強調，作為智慧城市，北市的系統建置將確保所有監視系統都會透過網路傳輸即時儲存，並同時串連各區機房，只要員警在派出所及辦公室，就可以即時調閱分析，未來更將擴充「車牌辨識系統」及「智慧影像分析系統」的功能，結合智慧影像辨識軟體，有效提升員警調閱效率。​

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黃珊珊也補充，在汰換的同時，北市府也會維持舊有工作站設備的運作，「偵防能力再提升、治安成效不打折」，在確保治安能力進行系統升級，讓台北成為安全、宜居的智慧城市。​

另外，台北市警察局犯罪預防科指出，目前全台北監視器數目為15416支，其中13699支將在第三期錄影監視系統建置工程時汰換更新，並再新增2478支，因此待工程結束，台北市監視器將達17894支。

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