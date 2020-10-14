「高雄楠梓E杯」他追求遭拒　拿正妹照貼援交網站代價出爐

▲一名男子追求不成，竟將愛慕者的照片貼援交論壇，遭判賠10萬元。（圖／達志影像／示意圖）

記者黃宥寧／高雄報導

高雄市一名史姓男子因對曾姓女子有好感，展開追求後遭拒絕，竟心生不滿將曾女照片貼上色情論壇上，更寫著「高雄楠梓E杯」「可無套BJ、69、口爆、此魚非常缺錢，所有特別服務可以加錢升級」，令曾女身心受創向史男求償百萬，但史男無力償還，求和解並願意登報道歉，曾女不接受，且回「那你就去關吧」，拒絕原諒。

根據判決指出，因史男向曾女告白甚至要求發生性行為，但被曾女拒絕，想不到史男於2017年8月12日晚上以手機登入有會員機制的論壇網站，並設定閱覽金幣額度為200枚，在「魚訊交流區」內上傳曾女的照片，刊登標題「高雄楠梓E杯」出沒地點：高雄楠梓，價格/時間/次數：2K/1H/1S、4K/2H/ NS，注意事項：下午四點半到半夜三點，無套BJ、69、口爆、舌吻、應有儘有，此魚非常缺錢，所有特別服務可以加錢升級，她是我以前的同學，近日得知有困難，只好逼良為娼了，短期賺完即上岸。」等文字訊息。

曾女得知後相當難過，怒告史男並提民事賠償100萬，史男表示願意以10萬元作為曾女名譽上的損害賠償，也多次致電道歉將該篇文章刪除，並主動登報道歉，盡全力希望能彌補，但曾女不願接納，堅持告到底，甚至向史男表示「那你就去關吧」。

史男向法官求情，表示自己真的知道錯了，保證未來不會再犯，並且提到自己從小父母離異，由祖父母隔代教養，家裡只剩他和祖父母相依為命，祖父母年事已高都需要被照顧，自己賺的錢相當微薄，生活費用尚且捉襟見肘，真的沒辦法支付曾女100萬賠償，面對如此鉅額精神撫慰金，他已經相當鬱鬱寡歡，對人生萬念俱灰。甚至想自我了斷。

對此橋頭地院審酌曾女名譽上的損害程度，以及考慮雙方家庭背景、及收入情況，最後判史男需賠償10萬元精神慰撫金，全案可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

・每3秒賣出一瓶

・粉絲狂用20罐

・又被稱作「海洋拉娜平替版」

罵超商店員「X你媽的X」連三次騎車閃人 雲林翁代價出爐

超可怕！南港舊公寓遭陌生男嘴叼尖刀闖入 警方火速將人逮捕