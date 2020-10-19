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72歲阿伯娶嫩妻！小粉絲嚇壞提醒「很像妳」　30萬粉網紅笑哭認了

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▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／Janice Koh）

▲馬來西亞網紅在留言處承認「這是我」。（圖／翻攝自臉書／Janice Koh）

網搜小組／鄺郁庭報導

72歲陳姓房東「租到我死就送房」話題在月初引發熱論，自稱阿伯的他，日前不僅說房子以700萬賣出，順便徵婚的他還娶了一名25歲嫩妻，照片曝光竟是馬來西亞網紅，堪稱雙喜臨門。沒想到18日就遭踢爆，房子是以55萬元賤價出售、嫩妻也不是網紅。就有人轉貼消息到網紅臉書，本人看到後，也忍不住回應了。

本站18日報導《72歲阿伯「賣房娶妻」　網紅嬌妻驚人身分起底！買家曝成交價打臉》，這名陳姓屋主才宣布了「天大的好消息」，房子以700萬元賣掉了，還娶了一名「25歲嬌妻」，人生相當得意，賣了房子，娶了妻子。不過，根據《東森新聞》報導，聯繫上買家後，買家出面說明，他根本沒有花700萬買房子，只花了55萬就買到了，也已經完成過戶手續。

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此外，經過實際查詢，陳姓屋主給出的「25歲嫩妻」照片，嫩妻本人根本不是台灣人，而是馬來西亞的一名網紅。至於陳姓屋主是否真的娶到女網紅，是否有搭機過去與女網紅的家人見面，仍待進一步釐清。

而阿伯提供的網紅示意圖，其實是馬來西亞網紅Janice Koh，這位大馬正妹光是臉書就有15萬人追蹤，IG更是有29.6萬位追蹤者。Janice Koh看到有人留言給她「看看這則台灣新聞內的女生，是不是很像妳？這是盜用妳的照片吧？」忍不住貼出笑到噴淚的表情符號，承認照片中的女子就是她「這是我」。不過對於被盜圖，她不僅沒有生氣，還高EQ的感謝通知的女網友「謝謝你通知我哦！」

今（19）天早上阿伯則是透露，他是真的有娶小老婆，「我的身體勇健，有性方面需求」，老婆及小孩都同意他再娶，但有一個條件，不能同住在一個屋簷下。所以他就把嫩妻先安置在台中，每周搭高鐵固定台北－台中兩地跑，也可以順便巡視一下他的房地產狀況。至於嫩妻照會用馬來西亞網紅照，是因應大眾要求，大家要看嫩妻照，只能用網紅示意圖，沒想到被誤解，但可以確定的是小老婆是台灣人。

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