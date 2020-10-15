8歲男童連吐7天　X光一照大人全嚇壞…..磁條、鐵珠黏一排

▲台中一名男童連吐7天，X光一照竟發現大腸有多個磁條、鐵珠黏成一排。（圖／翻攝pixabay）



記者游瓊華／台中報導

台中一名8歲王小弟因連續7天出現嘔吐、肚子痛等症狀，起初媽媽以為是腸胃炎，先至診所求診，吃藥後卻不見效，再赴醫院透過X光檢查，赫然發現大腸竟有多個磁鐵條和鐵珠已連成一排，導致腸道壁整層發炎且形成廔管，經緊急安排手術取出後，才免於罹患嚴重併發症，幸運撿回一命。

亞洲大學附屬醫院兒童腸胃科主治醫師陳德慶表示，透過大腸鏡檢查，發現有些磁鐵落在小腸，無法透過大腸鏡取出，且因兩段腸子被磁鐵吸住時間過長，導致腸道潰瘍、破洞，進而衍生膿瘍、廔管等併發症，所幸透過手術切除廔管，並修補腸道破洞後，王小弟恢復良好，也順利出院。

陳德慶指出，臨床上經常可見小朋友誤食磁鐵、巴克球、鈕扣、皮帶扣、鑰匙等金屬物品，若小朋友吞下兩顆以上磁鐵，或是一顆磁鐵加上另一種金屬物品，因彼此會在消化系統中吸附，對腸壁產生壓力，有可能引起腸胃穿孔或腸阻塞，須立刻赴醫接受治療，否則嚴重時恐危及性命。

陳德慶也提醒，家長應盡量不要讓8歲以下孩子玩具有強磁性小零件的玩具，若出現突發性腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，應立即送往急診治療，且必須禁食、禁水，一來可安排緊急胃鏡或大腸鏡檢查，二來防止異物損傷或阻塞食道，若透過檢查仍無法取出誤食的磁鐵或金屬物，則可能需手術取出。

▲台中一名男童連吐7天，X光一照竟發現大腸有多個磁條、鐵珠黏成一排。（圖／亞大醫院提供）