占星師神準預測新冠疫情！　再預言「川普落選、英國分裂成4國」

記者張方瑀/編譯

英國占星師亞當斯(Jessica Adams)先前曾預測2020年會有災難降臨,果不其然新冠肺炎襲捲全球至今。如今她又再度對未來6個月做出預言,包含疫苗不會出現、美國大選可能延期,最嚴重的是英國會因為脫歐而分裂成四個國家。

亞當斯表示,她在2019年2月時就曾對2020年會發生的事提出警告,但當時無人採信;接著她在1月10日又感測到不對勁,「我知道會發生什麼事。」亞當斯立刻取消了原訂3月舉行的大型活動,並離開倫敦住家,帶著兩隻狗一起搬到澳洲的塔斯馬尼亞州(Tasmania)。

亞當斯向《每日郵報》分享了未來6個月的世界情勢預測,首先她認為,在新冠肺炎疫苗的研發上不會有進展,也根本不會有疫苗出現,人們必須再和病毒纏鬥一段時間,「接著我們將學會和它共存。」她接著表示,英國王室會持續變動,威廉和哈利兩人短期內不會相聚。

至於全球局勢的部分,亞當斯直接表示美國總統大選並不會順利完成,甚至可能延後舉行,「當美國有新領導人的時候,對川普來說不是好消息,因為他已經不是總統了。」

正在面臨脫歐協議懸而未決的英國,亞當斯的預測就更為極端,她表示這會讓英國分裂成四個獨立的國家,並強調「2021年1月」的重要性,因為這將把英國推回2000年前羅馬入侵前的狀態。

