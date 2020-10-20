美國白宮顧問：「中共病毒」重創美國　這筆帳總有一天要算

▲白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社台北20日電

美國總統大選倒數計時，美中緊張持續升溫。白宮貿易顧問納瓦洛表示，「中共病毒」對美國造成巨大經濟及生命損失，而「這筆帳有到來一天」，美國人要中共負起責任。

納瓦洛（Peter Navarro）19日在美國智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）發表主題為「中國貿易政策8大致命罪孽」的演說指出，中國對美國發動多方攻勢，包括經濟戰、網路戰，強迫技術轉讓、竊取知慧財產權、產品傾銷、貨幣操縱、還向美國出售強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）等；而中國還想操控聯合國組織，攻擊美國民主政治制度。

納瓦洛在演說中以「中共病毒」稱呼COVID-19（2019冠狀病毒疾病、新冠肺炎），痛批「中共病毒」對美國造成的傷害。

他在回答哈德遜研究所中國戰略中心主任、主持人白邦瑞（Michael Pillsbury）有關向中國追責的提問時回答說，美國因感染COVID-19的死亡人員、經濟損失總數相當於美國一整年的國內生產毛額（GDP）。白邦瑞接著說，「那是20兆美元」。

納瓦洛指出，美國人民現在確定兩件事，中共必須為病毒負責，民調也顯示，美國人民要中共對美國因疫情蒙受的損失負責。

他也就中共在疫情初期刻意掩蓋真相舉出新例。

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2020年1月15日，中國國務院副總理劉鶴率貿易代表團在白宮簽署美中第一階段貿易協議。納瓦洛說：「我們現在才知道，當時中共總書記習近平以及中共其他高官都清楚知道，一個致命的病毒正在席捲中國，並且具有明顯的潛力通過人傳人導致全球大流行。」

他回想，「當時中共代表團對著我們微笑，吃了我們的食物，和我們握手，並簽署第一階段貿易協議」；而習近平和中共的沈默，導致總統川普、副總統彭斯以及許多白宮高官和政府官員處境非常危險。

納瓦洛強調，「中共病毒」對美國造成生命損失和經濟損失，「這筆帳必有到來的一天」（that bill must one day come）。

不過，納瓦洛進一步說明，雖然美中對抗升溫，但美中之間不會發生熱戰（kinetic war）。他說：「對抗中共並不意味打仗，這是川普政府最不想做的事情。」

此外，納瓦羅也分析中共發動的訊息戰指出，「這攻擊我們的政治制度，並對像聯合國這樣的組織施加影響力，促進中共追求宰制全球」。

納瓦羅說，這種訊息戰已經讓中共的影響力滲透到美國的主流媒體、好萊塢、高科技重鎮矽谷、NBA、大學等各領域。他稱這些願意接受中共影響力的美國人為「有用的傻瓜」（useful idiots）。