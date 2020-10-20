去麥當勞「這樣點」薯條保證現炸！　前員工出面爆料廚房內幕

▲麥當勞前員工分享如何點餐才能拿到新鮮現炸的薯條。（圖／翻攝自TikTok／@mentallybrokenbetch）

記者張寧倢／綜合報導

一位英國的前麥當勞女員工在個人社群上透露工作內幕，包括車子開進來得來速點餐區後車內的所有聲音員工都聽得到，還有如果消費者想獲得一包「新鮮現炸的」薯條，只要在點餐的時候要求「不加鹽」，店員就不得不為你重新現炸一份。

根據《鏡報》報導，來自英國的安普頓（Amber Upton）在個人TikTok帳號上傳一部影片講述，之前自己在麥當勞工作期間發生過的趣事與內幕。安普頓爆料，因為麥當勞的薯條都是「分批烹調」後直接加鹽，所以如果客人要求「不加鹽」，就會得到一包新鮮現炸的薯條。

▲據說，在麥當勞點薯條時備註「不加鹽」就能獲得現炸薯條。（示意圖／達志影像／美聯社）

此外，安普頓還分享了其他工作內幕，例如：貝果堡中折起來的蛋片並不是由廚房現做，而是從一個大紙盒中一片片拿出來放在烤盤加熱；在所有食物品項中，製作時間最長的是蘋果派；得來速點餐區的對講機是自動感應的，只要車子開進車道，就算員工因為短暫的忙碌而按下「暫停」，車內的所有聲音還是會被聽得一清二楚，包含那些抱怨或辱罵員工的聲音。

據報導，安普頓的影片引起廣大迴響，共獲得11.9萬多個讚、1200多則留言讚，有網友表示，「對！我工作的這間麥當勞也是這樣。」還有人說自己早就知道獲得現炸薯條的祕訣，「所以我每次都要求不加鹽。」也有許多網友聽到得來速的祕密後表示，「得來速的正確使用方式是沉默到底！」

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