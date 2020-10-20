英靈媒熱戀「鬼男友」還訂婚！9個月分手：交到壞朋友和被疫情影響

▲靈媒表示分手後現在已經走出低潮，過得很好。（圖／翻攝自推特「@nickw84」）

記者張靖榕／綜合外電報導

人鬼終究殊途。英國布里斯托（Bristol）一名32歲的靈媒，聲稱多年來多次「和鬼魂豔遇」，遇見雷鬼魂（Ray）後很快就陷入熱戀長達9個月，已經冥訂婚的一人一鬼在英國爆紅，但她近日接受訪問時表示，已經取消和雷的冥婚約了，因為雷變得很壞，又不常回家。

根據英國《每日郵報》報導，靈媒黎姆（Amethyst Realm，意譯為紫晶王國）在節目上聲稱，她除了一直都能看見鬼魂之外，還多次和鬼魂交往、發生性關係，直到2018年赴澳洲遊玩之後，開始萌生安定下來的意願。

黎姆聲稱在到澳洲遊玩的旅途中遇見了雷，兩人在機艙廁所中翻雲覆雨，很快由激情迸發熱戀。她回到布里斯托家中時，也把雷帶回家安頓，像一對情侶一樣生活，甚至願意互許終身，結果卻在9個月後草草結束戀情，因為一切都是雷的錯。

▲主持人微笑並納悶地聽著黎姆分享感情生活。（圖／翻攝自推特「@nickw84」）

黎姆解釋兩人分手原因是去年5月共赴泰國度假後，雷開始變了樣，「我想應該是他在度假期間認識了一群壞朋友，他會消失好長一段時間，然後帶著其他靈魂回到家裡，他就變了。」她說雷脾氣變得乖戾，還會和那些「壞兄弟」一起吸毒嗑藥瘋狂開趴，「這些靈魂會待在家裡好幾天，會有碰撞、打破東西和奇怪的聲音。」

「我以前從來沒和靈魂有過不好的經驗」，黎姆回憶雷的那票壞兄弟，「但真的滿恐怖的，其中一個會一直跟著我，令一個是會留下無法消散的臭味，東西都被亂動。」她現在已和雷取消婚約，自己的家人和雷的家人都很遺憾，而她也為雷感到難過。她反思疫情和社交距離可能是另一個導致兩人分手的原因，因為怕感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），鬼魂也得遵守社交距離。

主持人好奇「鬼也會破病？」黎姆則回答疫情影響所有人，鬼也在內，祂們就和我們一樣。至於主持人想了解黎姆究竟如何和鬼魂溝通、表達愛，她回答，靠的是能量、感覺和情緒，無需言語表達。

報導引述科學家建議，黎姆的話當然不能盡信，而當生活中周遭有人如此說話時，其他人的角色便是密切注意行為和線索，因為這可能是精神疾病的症狀。