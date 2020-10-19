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女童苦中作樂搖輪胎當呼拉圈　塗鴉大師班克斯：「我畫的」

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▲（圖／翻攝自Instagram／Banksy）

▲班克斯最新畫作（圖／翻攝自Instagram／Banksy

記者李芸／綜合報導

小鎮上突然出現一個黑白小女孩搖著腳踏車輪胎做的呼拉圈，這幅畫一週前突然出現在英國諾丁罕郡（Nottinghamshire）美容院的外牆上，而在畫作前面的電線桿就被鎖了一輛少了後輪的腳踏車。這幅匿名的作品引發許多的討論，有藝術天分的居民認為這有可能是塗鴉大師班克斯（Banksy）的作品。

這幅匿名塗鴉畫作熱度也越來越高，近日班克斯也跳出來表示，這的確是他的新作品，這一承認也讓許多粉絲前來朝聖。班克斯一位匿名的英國塗鴉藝術家，他不但是個畫家也是個導演和社會運動活躍份子。他時常趁大家不注意時開始在路邊做畫，而這些畫經常帶有諷刺意味及警惕人心的黑色幽默。

▲班克斯在維納斯的街頭藝術（圖／翻攝自Instagram／Banksy）

▲班克斯在維納斯的街頭藝術（圖／翻攝自Instagram／Banksy

當班克斯承認那是他畫作的當下，約有30名粉絲立馬去朝聖，警方也出動維持現場秩序。39歲的居民馬歇爾（Nicola Marshall）表示，「我帶小兒子在這新冠肺炎時期來欣賞鼓這舞人心畫作。」

伯恩茅斯藝術大學（Arts University Bournemouth）專門研究班克斯畫作的教授高夫（Prof Paul Gough）表示，他覺得這幅畫很有意義。「班克斯近期的各種畫作都是跟新冠病毒有關，這幅畫想要表達的是，雖然我們現在處在於很艱難的時期，但我們不妨在這破碎的時期裡面尋找一點樂子，讓生活更正面」。

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