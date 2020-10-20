　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

首相年薪太低！英媒爆強生怨「賺太少」　打算明春辭職

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼英國首相強生投書媒體，表示考慮讓近300萬人移居英國。（圖／路透社）

▲英國首相強生子女眾多，還有大筆贍養費要負擔，被傳私下抱怨首相年薪太低。（圖／路透社）

文／中央社倫敦19日綜合外電報導

英國媒體披露，保守黨國會議員認為首相強生擬明春辭職。他們說，強生私下抱怨年薪僅約15萬英鎊（約台幣562萬元）難以維持。但他希望再做6個月把脫歐搞定，並等到擺脫疫情。

英國「鏡報」（Mirror）網站報導，前任首相梅伊（Theresa May）去年辭去首相職位後，靠著巡迴演講，入袋超過100萬英鎊（約新台幣3738萬元），據說強生（Boris Johnson）對此眼紅不已。

報導中表示，強生認為自己可以賺進口袋的錢，至少是梅伊的兩倍。

強生在出任首相前不久，光憑兩場演說就在1個月內到手16萬英鎊（約新台幣598萬元）。另外每個月還有固定的專欄稿費2萬3000英鎊（約新台幣86萬元）。

一名國會議員透露，強生至少有6名子女，有些年紀不夠大仍需要花錢。況且他還要依離婚協議，付前妻惠勒（Marina Wheeler）大筆贍養費。另外，強生還要考慮年僅6個月大么兒威爾弗雷德．勞瑞．尼可拉斯．強生（Wilfred Lawrie Nicholas Johnson）未來的教育費。若把他送到強生的母校伊頓公學（Eton），每年得花上4萬2500元英鎊（約新台幣159萬元）。

前首相卡麥隆（David Cameron）卸任後一場演說價碼12萬英鎊；另一位前首相布萊爾（Tony Blair）的演說和顧問收入估計達2200萬英鎊（約新台幣8億2150萬元）。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
沙德爾最快今生成！明起防「3天共伴效應大雨」　周末更冷探16
世衛官員公開點名：台灣是亞洲防疫成功範例
明師中醫涉短報收入5億元　創辦人深夜獲200萬、6醫師100
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄駭客入侵東京奧運！美、英公布文件譴責　「精心策畫」爆量網攻

科技股拖累！道瓊下挫410點　新紓困案談判死線前「三大指數跌」

快訊／美阿拉斯加外海規模7.5強震　南海岸線響「海嘯警報」

吳釗燮接受芬蘭媒體專訪　指中國對台灣威脅日增

首相年薪太低！英媒爆強生怨「賺太少」　打算明春辭職

2大國威脅！美前國安顧問示警　中國仍是下任總統主要挑戰

川普：與拜登辯論前　會再次進行新冠病毒篩檢

世衛官員公開點名：台灣是亞洲防疫成功範例

布拉格廣場數千人「抗議防疫封城」　捷克警水砲、催淚彈驅離

法國第一夫人「接觸過染疫者」　將自我隔離7天

鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

網紅凱咪再爆「7成都有在賣淫！」　　經紀人揭：比較有名的都住信義區

老闆必看！牧德調薪9%還遭罷工　老董震驚改革5年終獲驚喜回報

丁小芹賣假包「確定要入獄」！　詐17萬判刑2年半、不得易科罰金

暖心！狗孫陪輪椅伯緩慢過馬路 善心路人幫忙推...牠小跑步緊跟

氣炸想報警！重機被移還立中柱　他怒調監視器...兇手竟是自家爸

俄駭客入侵東京奧運！美、英公布文件譴責　「精心策畫」爆量網攻

科技股拖累！道瓊下挫410點　新紓困案談判死線前「三大指數跌」

快訊／美阿拉斯加外海規模7.5強震　南海岸線響「海嘯警報」

吳釗燮接受芬蘭媒體專訪　指中國對台灣威脅日增

首相年薪太低！英媒爆強生怨「賺太少」　打算明春辭職

2大國威脅！美前國安顧問示警　中國仍是下任總統主要挑戰

川普：與拜登辯論前　會再次進行新冠病毒篩檢

世衛官員公開點名：台灣是亞洲防疫成功範例

布拉格廣場數千人「抗議防疫封城」　捷克警水砲、催淚彈驅離

法國第一夫人「接觸過染疫者」　將自我隔離7天

新一代國病近半數都是糖尿病引起！　腎臟內科醫師揭5大症狀

才225元全包都不是問題！風靡櫻花妹的innisfree「紅茶髮香噴霧」

川農翻身／5000人看台妹子直播帶貨　80分鐘下單260筆「包軌」

伊正帶6台攝影機拍生產...Lisa生完轉頭看「失控畫面」：還好嗎

藍弋丰／國民黨史不會告訴你的真相

想24小時黏一起！3星座男愛你「愛到快窒息」　雙魚每天問：想我嗎

女友偷摘7顆芒果判拘20天害到他　一句「我去拉肚子」結局神展開

俄駭客入侵東京奧運！美、英公布文件譴責　「精心策畫」爆量網攻

西門町當街砍人！年輕男遭圍毆「腹部中刀」爆血　警：該拜拜了

高鐵延伸宜蘭超前！屏東人怒問「我們二等公民？」　林佳龍曝原因

一回頭發現小笨貓卡架子縫　只好原地跳恰恰主人笑歪

國際熱門新聞

iPhone 12實體機曝光！記者實測卻令台灣民眾失望

去頭蝨洗髮精引燃！少女全身起火「瞬間毀容」

拜登兒電郵門　他硬碟拷貝4份保命

世衛官員點名：台灣是亞洲防疫成功範例

退休金限本人領取！女子推屍體進銀行

想當最美新娘　正妹抽脂抽到死

快訊／阿拉斯加外海規模7.5強震　海嘯威脅

健身男不信新冠存在　染疫8天死亡

全班直擊「7歲女童含棒棒」嚇壞！

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

17歲少年接種流感疫苗...2天後「離奇暴斃」！

泰總理：考慮召開國會特別會議

找44年！美籍女螢幕相認南韓雙胞胎姊　媽：死而無憾

抗議防疫封城　捷克千人警民衝突

更多熱門

相關新聞

女童苦中作樂搖輪胎　塗鴉大師新作

女童苦中作樂搖輪胎　塗鴉大師新作

小鎮上突然出現一個黑白小女孩搖著腳踏車輪胎做的呼拉圈，這幅畫一週前突然出現在英國諾丁罕郡（Nottinghamshire）美容院的外牆上，而在畫作前面的電線桿就被鎖了一輛少了後輪的腳踏車。這幅匿名的作品引發許多的討論，有藝術天分的居民認為這有可能是塗鴉大師班克斯（Banksy）的作品。

英媒驚爆強生明春請辭！

英媒驚爆強生明春請辭！

16顆核導彈險爆！英中尉潛艇交班喝超醉

16顆核導彈險爆！英中尉潛艇交班喝超醉

談判卡關！英國仍希望與歐盟達成協議

談判卡關！英國仍希望與歐盟達成協議

英國：準備好無協議脫歐

英國：準備好無協議脫歐

關鍵字：

英國首相強生Boris Johnson

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

「國一數學題」嚇呆老爸　解答曝光超簡單

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

吃冷凍1年酸湯子9中毒！唯一倖存者亡

iPhone 12實體機曝光！記者實測卻令台灣民眾失望

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

中鋼建案342戶「1300人還沒看」3天賣光

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

去頭蝨洗髮精引燃！少女全身起火「瞬間毀容」

快拿9月中油發票出來對！光陽機車、400組離島機票中獎號碼公布

準沙德爾一路衝2天！共伴大雨甩台灣

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

修一點就好！　柴柴變鳳眼雪納瑞

MC HotDog摘眼鏡！網看傻：認不出來

iPhone 12週五開賣　中華電綁約購機調降了

更多

最夯影音

更多
鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜
阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!

阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面