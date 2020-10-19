美手握「15張牌」對付中　他斷言..不排除可能有局部軍事衝突

▲央視播解放軍「渡海登陸」演練片，大量士兵搶灘上岸。（圖／翻攝CCTV）

記者任以芳／台北報導

中美之間真的回不去了嗎？大陸知名國際關係學者金燦榮參加陸媒《觀察者網》發表線上演說，主題是「百年變局與中美關係」。面對詭譎國際情勢，金燦榮分析，現今中美之間將會進入一段很長的競爭關係，美國手裡握有15張牌要來對付中國，加上川普周邊的人對中國敵意很重，「局部軍事衝突的可能性不能排除。」

外界擔憂觀望，中美之間是否爆發更巨大的摩擦？金燦榮直言，「局部軍事熱戰真不能排除。」第一個原因美國總統戰爭權挺大，自建國到現在對外打了260多場戰爭，真正經過國會批准的戰爭就5場，其他全部就是打了就打了。

另外，川普個性難預料，加上選情告急，外界擔心他製造危機、創造連任機會。對此，金燦榮說，川普周邊的人對中國敵意很重，「局部軍事衝突的可能性不能排除。」最近，解放軍頻頻演習，進行實彈演習展示能力，事先準備是有必要的。

▲金燦榮分析，中美之間進入「老大、老二矛盾」（圖／路透社）

從過去歷史來看，金燦榮說，有一些中國網民觀察得很仔細，冷戰後美國打很多仗，對手都很弱，阿富汗、伊拉克、敘利亞、利比亞等。「美國號稱江湖第一高手，卻今天砸人家幼兒園，明天砸人家養老院，一個武館都不敢闖，本質上就是有點欺軟怕硬。」因此，做好充分準備，顯示充分的實力，可以避免風險。

再來談到中美關係變差的外部環境因素？金燦榮回應，「第一是中美關係變差，第二眼下中美關係印度藉機趁亂。第三，美國鐵桿盟友，像澳洲、日本、加拿大還有一些東歐國家，像是捷克也跟著刁難中國。第四，美國到處宣揚中國威脅論污蔑中國，有些非洲國家對中國也有一些不滿。」從今起中美關係會進入比較長的競爭階段。

金燦榮分析五大原因，讓中美進入比較糟糕的階段。他認為，第一就是中美之間進入「老大、老二矛盾」，在國際關係裡面這種矛盾很難處理。第二，兩國民粹主義都高漲，給對方印象都不好。第三，美國內部矛盾變得很焦慮、自私，處處美國優先，完全沒有大國的樣子。第四，中國情況也變得複雜，外交受到的制約也多。最後，美國執政當局無法預測，脾氣大，情緒化。

▲中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮。（圖／CFP）

金燦榮進一步分析，「美國已經把中國視為對手，開始出很多牌來整我們。」像是，中美貿易戰的「金融牌」，祭出「司法牌」抓孟晚舟，「輿論牌」在全世界抨擊中國。另外，美國國務卿蓬佩奧在尼克森圖書館發表的「新冷戰宣言」，打出中國是「帝國主義」。

除了上述五張牌，金燦榮認為，美國還有六張涉及中國主權的牌，是非常敏感的，包括台灣、香港、新疆、西藏、東海、南海；拉印度是第十二張牌；一帶一路是第十三張牌；在WTO排除中國搞歐日同盟是第十四張牌。最近，還有一張很新的牌，軍備控制談判，要求中國參加美俄軍備控制談判。

中美是否全面脫鈎？金燦榮說，「應該是不可能，中美經濟、社會聯繫太緊密，國際上還有很多共同利益。但是局部脫鈎已經發生，美國不提供高端芯片。未來，醫藥產業的合作也沒有了，科技交流也停止，教育交流受到嚴重挫折。」只要中國繼續保持理智，新冷戰就可以避免。

