前閨蜜出書爆「與伊凡卡內鬥」！梅蘭妮亞稱跟作者不熟　反遭打臉

▲梅蘭妮亞的前閨蜜出書大爆,她其實私下經常與繼女伊凡卡爭權鬥勢。(圖/達志影像/美聯社)



記者王佩翊/編譯

美國第一夫人梅蘭妮亞的前高級顧問兼前任閨蜜沃可芙日前出書大爆川普家庭秘辛,她自稱與梅蘭妮亞深交15年,但卻在書中詳述了梅蘭妮亞是如何與第一千金伊凡卡爭權鬥勢,引發熱議。對此,梅蘭妮亞15日透過白宮官網狠酸,她根本就不認識沃可芙這個人,反而是沃可芙卻在川普當選後開始黏著她不放。不過對於此項說法,沃可芙則是全力反擊稱,「妳說我不認識妳,那為何還邀請我去妳的婚禮?」

根據《太陽報》報導,沃可芙(Stephanie Winston Wolkoff)不但曾是美國總統川普第三任妻子梅蘭妮亞的閨蜜,還曾擔任梅蘭妮亞的高級顧問,不過兩人卻在2018年徹底鬧翻。沃可芙9月出版新書《梅蘭妮亞與我:我與第一夫人的緣起緣滅》,內容大爆與梅蘭妮亞相處的秘辛,甚至還提及梅蘭妮亞嫁給川普後,如何與伊凡卡的勾心鬥角。

NEW: The estranged close friend of Melania Trump who wrote a tell-all book has brushed off criticism that she barely knew the first lady https://t.co/0b2ZnGlstc — The Daily Beast (@thedailybeast) October 17, 2020

沃可芙自稱與梅蘭妮亞已經認識15年,在2018年鬧翻前都是「好閨蜜」。她說,當初寫這本書是想要公開她與梅蘭妮亞的合作經歷、兩人15年間的閨蜜情以及梅蘭妮亞最終是如何背叛她並導致兩人決裂。沃可芙說,「美國人民應該要知道有關於白宮主人的真相。」

對此,梅蘭妮亞15日通過白宮官網發表了一項聲明稱,「這個人說是她造就了我,但她根本不認識我,她是在我的先生當選總統後才突然黏著我。這個女人偷偷錄下我們之間的通話,隨後又斷章取義地公佈了我的部分訊息,甚至寫了一本無聊的八卦書,試圖扭曲我的性格。她甚至將多年前出意外造成的病痛與自己造成的醜聞都歸咎於我。」

In light of Eric Trump saying his dad "literally saved Christianity" here is a tape of Melania Trump saying "F*** Christmas" pic.twitter.com/GKMPGYlwup — MeidasTouch.com (@MeidasTouch) October 6, 2020

▲沃可芙出版新書《梅蘭妮雅與我:我與第一夫人的緣起緣滅》(Melania and Me: The Rise and Fall of MyFriendship With the First Lady)。(圖/取自amazon)



對於梅蘭妮亞的回應,沃可芙則是嗤之以鼻。她在接受《每日野獸》採訪時表示,「我覺得很困惑,既然她說不認識我,那為何要邀一個她幾乎不認識的人去參加婚禮,甚至還找我吃午餐,要我一起籌備總統就職大典,同時擔任她的高級顧問?」

美國司法部目前已經起訴沃可芙,指控她出版的新書違反了保密協議。

▲美國總統川普及第一夫人梅蘭妮亞。(圖/路透)