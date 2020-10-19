CNN：川普迷信！「這樣做」就能成功連任　想重演2016驚險逆轉勝

▲美國總統川普18日出席在拉斯維加斯國際教堂舉行的儀式。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國有線電視新聞網CNN於18日報導，川普是迷信的政治家，試圖透過複製許多2016年大選時的情況，例如，在各州舉行大量的造勢活動，以及緊咬對手拜登有關俄羅斯的貪汙醜聞，以重塑他在對上希拉蕊時曾創造出的選前逆轉勝的氛圍。

根據CNN報導，川普身為一位迷信、熱愛依循慣例的政治家，近來開始積極複製2016年總統大選前的許多條件狀況，例如：提到自己懷念上次大選前造勢時搭乘的那架紅金配色波音757；於2016年去過的拉斯維加斯酒店下榻2天；去到距離幾英里遠外的福音派教堂，只因為他曾在那接受牧師禱告。這些都顯示出他相信只要遵守相同模式，就會與4年前一樣達成勝利。

報導指出，川普10月初感染新冠肺炎時看似離連任目標遙不可及，但依舊堅持要繼續參加競選活動，因為這是他第一次入主白宮的指標性助力，隨著11月3日大選的接近，川普每天舉行至少3場、長達90分鐘以上的集會，並且喜歡在集會上重述4年前的選前之夜，然而，雖然活動規模越辦越大，卻還難以達成曾經風光的萬人造勢。

▲川普近日加倍積極地展開競選造勢，每天至少有3場長達90分鐘以上的集會。（圖／路透）

報導提到，除此之外，川普對民主黨籍候選人拜登發起毫無根據的指控，稱拜登是一名「罪犯」，站在以私利為重的黑暗政治集團頂端，這其實是2016年選戰當時川普用來攻擊希拉蕊的指控，再加上近日拜登被俄羅斯醜聞纏身，也給川普更大的幫助。

據報導，新冠病毒大流行和經濟停滯等問題，已經改變了美國人對川普的看法，他擅長講出長期以來政客說不出口的話，雖曾是新穎的政治手段，但在許多觀察人士看來，現在似乎有些老套。一些前官員表示，川普認為，只要將民眾、集會到言論等競選環境相同，他可能會再次勉強獲勝，然而，這會有點像大學新生試圖在感恩節假期把朋友聚在一起，卻發現每個人都變了。

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