下層全爛光！好市多「黑斑葡萄」釣出大票苦主　業者回應：是個案

▲葡萄發黑。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都喜歡到好市多晃晃，一名女網友先前去南崁好市多購物時，一看到又大又漂亮的葡萄就決定買來吃；豈料當她回家剪開清洗時，卻發現有好幾顆都爛掉了，「都藏在裡面、下面，都沒發現！」照片曝光後，不少網友紛紛留言回應，「像刻意被戳洞的」、「之前也買過一樣的情形」。

這名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，昨（18）日去桃園南崁的好市多時，發現水果區擺放了好幾盒又大又漂亮的葡萄，於是便隨手抓了一盒結帳。豈料原PO回家剪葡萄、清洗時，才發現裡面居然有好幾顆都已經發黑、爛掉了，「爛掉的都藏在裡面、下面都沒發現，下次一定要再看清楚才能買。」

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▲原PO的購物紀錄。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

由於原PO在採買過程中也沒有仔細檢查，因此她也呼籲，希望大家買東西前務必仔細看清楚，「之前有買過很多次，是這次才這樣，沒想到PO了之後才知道也有那麼多人受害。」原PO也補充說道，事發當下她就已經致電給好市多了，不過因為當天已經出門太多次，所以就不想再特地前往退貨。

照片曝光後，網友紛紛留言回應，「這種水果最好在市場買」、「太離譜了啦」、「完全可以無條件退貨啊！幹嘛不」、「超可怕的水果，完全不能吃」、「這好恐怖」、「密集恐懼症」、「品質管理差」、「真噁心」、「強烈建議你拿去退」、「好市多品質有這麼差喔」、「金玉其外，敗絮其中是真理無誤」。

▲盒裝下層的葡萄爛掉了。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

這篇貼文也意外釣出不少苦主，「我也碰過這種，哪來這麼多時間換呀」、「我買的也是有很多有小黑點、發霉，沒打開真的很難發現，這批葡萄真的很糟」、「草莓也是，上面一層都很美，打開每個洗，下面一層都爛掉，有些還少許發霉，中層微爛」、「我上週買也是這樣」。

《ETtoday新聞雲》記者實際致電後，好市多的發言人表示，這次的葡萄發黑事件屬於「單一案件」，只要民眾將東西拿到賣場，都可以協助退貨，後續的要求也都會盡力處理；發言人也呼籲，「水果區有專門的服務人員，如果對盒裝商品有疑問，也可以找我們現場人員協助。」