共軍部署「東風-17」　蘇貞昌：把納稅錢用在武器對和平沒貢獻

▲東風-17導彈。（圖／記者任以芳攝）



記者陶本和／台北報導

港媒報導指出，共軍已經把東南沿岸飛彈基地升級，更部署「東風-17」（DF-17）超高音速飛彈。對此，行政院長蘇貞昌19日表示，把人民的納稅錢用在武器，用在對周邊形成威脅，對區域和平沒有貢獻。

根據港媒報導，共軍已經將飛彈基地完成升級，將過去布署的東風-11、東風-15飛彈替換成東風-17，不僅射程範圍更遠，也比其他飛彈更為精準。所謂的東風-17超高音速飛彈，事實上在去年70週年大閱兵時就有亮相，射程最遠可達2500公里。

對此，蘇貞昌表示，中國大陸是大國，有大國的責任，同時也看到新冠肺炎從武漢發生，全世界受到衝擊，「此時此刻，我們台灣已經用盡全力在防疫，周邊國家也受肺炎衝擊，痛苦不堪，中國更有責任，應該要做好防疫，同時也讓區域和平」。

蘇貞昌說，這個時候把人民的納稅錢用在武器，用在對周邊形成威脅，對區域和平沒有貢獻，「我們還是呼籲中國應該好好的發揮大國的責任，照顧自己的國民，維護區域的和平才是正辦。」

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