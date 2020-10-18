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強化立法權！　藍委提案：1/3立委同意可解職行政官員

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▲▼蘇貞昌赴立法院專案報告美豬美牛 陳吉仲搶說話遭蘇貞昌阻止　壓下麥克風。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳吉仲欲詢答，卻遭蘇貞昌壓麥克風。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

為了加強立法權制衡的力量，國民黨立委李貴敏將提案修改《立法院職權行使法》，如有官員規避質詢、質詢時間未及答覆而未於質詢後20天（或延展期間）內以書面回覆時，得經立院全體委員3分之1以上表決同意解職該官員

李貴敏表示，民進黨在國會強勢過半，連帶讓行政官員有恃無恐，無能、不勝任或尸位素餐者有之，更讓人難以想像，在國會殿堂屢屢出現反質詢、拒絕答詢這些違憲違法的作為，甚至還有行政官員想回答，卻被行政院長壓麥克風不許回應的離譜場面。

李貴敏指出，根據《憲法增修條文》規定，行政院有向立法院提出施政報告的職責，立法院也有向行政院長與部會首長質詢的權力。這就是民主政治中「民意政治」與「責任政治」的基本制度設計。

不過，李貴敏說，惟因現行法令未明訂官員拒絕答覆、不完整答覆或答非所問情形之罰責。有鑒於行政官員目無法紀之風氣日漸高漲，才修法彌補民意監督的漏洞。

她強調，台灣民主要能可長可久，就必須堅持憲政體制當中，以民為主、民意政治的原則與理念，更重要的是，面對民意沸騰，行政官員們就別再混了。

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