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年輕人踴躍上戰場？　徐巧芯曝：他們覺得兩岸不會開戰當然願意

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▲▼徐巧芯參加廣播節目談兵役。（圖／《POP撞新聞》 提供）

▲徐巧芯參加廣播節目談兵役。（圖／《POP撞新聞》 提供）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨籍台北市議員徐巧芯近期為兵役問題，頻頻槓上國防部引發熱議。她19日透露，延長教召年限，很多七年級生頗有抱怨，「為什麼不好的都是我」，且私下與年輕人聊，大家覺得當兵太浪費時間，甚至認為兩岸不會開戰，反正不會打，當然願意上戰場。

徐巧芯19日參加廣播節目《POP撞新聞》接受專訪，她提到，最近有媒體民調指出，18、19歲年輕人願意打仗、卻不想當兵，並解讀許多年輕人認為兩岸不會開戰，反正不會打，當然願意上戰場。

徐巧芯表示，先前國防部研議，要將義務役等後備軍人選充年限，自8年延長為15年內，1年役男將延長教召年限到15年消息一出，她發現，很多男生就開始Google搜尋「教召」，每天都有1萬筆左右，蟬聯多日搜尋前幾名。

徐巧芯表示，加上網路討論多是負面意見，加總評斷，其實延長教召年限，很多七年級生頗有抱怨，七年級生覺得，「為什麼不好的都是我」。

她也透露，私下與年輕人聊，大家覺得當兵太浪費時間，甚至認為兩岸不會開戰，反正不會打，當然願意上戰場。

至於日前民進黨智庫、新境界基金會副執行長吳怡農建議「全民在家當兵」，提出聯合國土防衛理念，被退輔會主委馮世寬批評是「渣男」，要大家別聽他的。徐巧芯評論，吳怡農提出的「國土防衛部隊」非常矛盾，若全民皆兵，作法接近瑞士，但若沒有搭配家裡有槍砲彈藥，就失去機動性，難道要拿掃把當武器？

徐巧芯表示，甚至有人以為，拿了槍就可以上戰場，就算訓練有素的軍人，都不一定拿槍就可以上戰場，所以有必要花這麼多財力去做另外一個系統？她說，目前我們已經有志願役、義務役等，若又要搞另外的東西等同是節外生枝，所以馮世寬可能會認為，何不將徵兵、募兵搞好？不將後備戰力改革好？節外生枝除標新立異，還有什麼？

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