影／2020掌上蜀show啟動　兩岸青年川東探秘三國文化

記者魏有德／四川遂寧報導

2020第三屆掌上蜀show昨（19）日在四川5展開為期8天的新媒體採訪探索之旅。活動期間將前往成都、遂寧、南充及巴中等城市，透過兩岸年輕人的視角，發掘私房景點及文化，藉由大陸最火熱的「直播帶貨」及以三國巴蜀文化為基礎的非遺傳承，向外界說出獨樹一格的「四川故事」。

▲川東有著濃厚的三國文化元素及文化傳承。（圖／2020掌上蜀show宣傳片）

據了解，巴蜀之地為東漢末年三國時期劉備的根據地，因此，遺留不少與蜀漢文化相關的遺跡及文化傳承。包括閬中的張飛廟、《三國志》作者陳壽歸隱之地的南充萬卷樓及聞名中外的大木偶及皮影戲等。

此外，遂寧市拱市村藉由5G網路的發展跟上「帶貨直播」的風潮，從自給自足的貧窮鄉村轉型為以觀光農業為主的生態旅遊村，再加上閬中市五龍村的網紅老奶奶，藉由鄉村咖啡慢活的營銷方式，成為除知名景點外，遊人旅客探尋的新秘境。

▲來自台灣的邱宇婕最期待品嚐川菜的麻辣風味。（圖／2020掌上蜀show宣傳片）

《ETtoday新聞雲》記者也將全程參與，透過影音、文字的多面向呈現方式，讓民眾有聲歷其境的感覺，同時，來自台灣在北京打拼多年的邱宇婕及李喬昕，也將透過她們的自媒體平台，發揮創意，講出獨具風格的「四川故事」。

▲2020第三屆掌上蜀show正式啟動。（圖／主辦方供圖）

四川掌上蜀show活動舉辦至今已邁入第三年，從第一屆的成都周邊經濟建設到第二屆的川南恐龍化石遺跡巡禮，第三屆將走進川東，以「三國文化」和「農村轉型」為主題，藉由兩岸青年透過新媒體平台，呈現不一樣的四川故事，與兩岸民眾一同分享川台合作新成果及四川開放新機遇。

