共機不斷擾台、阻擋東沙包機　朱立倫開嗆：別製造更多反感與困擾





▲前新北市長朱立倫。（圖／朱立倫辦公室提供）



記者羅婉庭／台北報導

針對共機三天內五度擾台，前新北市長朱立倫17日呼籲大陸，民眾要的是和平，不是製造更多反感與困擾。

朱立倫說，兩岸關係需要大家一起努力，共機擾台及東沙包機事件都是很不友善的行為，會讓民眾更加反感，呼籲對岸思考，真正需要的是讓民眾所希望的和平，而不是製造更多的反感與困擾。

根據「台灣西南空域」情報指出，17日上午8時30分中共軍機運八反潛機入侵我防空識別區，高度4000公尺，與日前擾台的航空足跡高度一樣，我空軍立即派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

根據國防部公布資料顯示，共機於15日晚間、16日早上入侵我西南空域，空軍立刻派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

另外，根據軍方近期公布共機擾台的動態，10月以來，共機有11天擾台防空識別區。分別是，10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次；10月4日運8反潛機1架次；10月6日運8反潛機1架次；10月7日空警500機1架次；10月8日運8反潛機1架次；10月9日運8反潛機1架次、運9反潛機1架次；10月10日運8反潛機1架次，10月11日運8反潛機1架次；10月15日運8反潛機1架次；10月16日運8反潛機1架次。