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圓明園遭毀160週年　「馬首回歸」暫放寺廟...留廢墟或重建引爭議

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▲▼圓明園 。（圖／翻攝 央視）

 ▲2019年圓明園12獸首之一的「馬首」回歸大陸。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

清朝時期最著名的皇家園林圓明園，至今已經被毀壞160年，當時被譽為「萬園之園」於1860年10月18日被西方列強搶掠、焚毀。如今，大陸開始有聲音討論是否重建圓明園？大陸官媒央視製作專題報導，探討是否重建博物館或是繼續維持廢墟現狀，以及如何安置回歸的「馬首」。

160年前的今天，英法聯軍闖入北京搶掠、焚毀圓明園建築，無數珍寶下落不明，其中，位於「海晏堂」的12知名的尊獸首流失海外。100多年來圓明園文物陸續在大陸被發現，有些被燒烤架壓住、或隨意放置、挖洞浸泡。

2007年，澳門賭王何鴻燊以6910萬港元將「馬首」收購，於2019年11月捐給大陸政府。但問題來了，「馬首回歸」沒有合適的地方安置，目前暫放北京正覺寺的文殊亭內，未來是否該重建圓明園博物館？依照大陸財力和規劃技術不是難事。

一個世紀前流落異國他鄉的圓明園７件大理石柱，將在今秋，從挪威一家博物館回歸大陸。(圖／新華社港台部提供)

▲一個世紀前流落異國他鄉的圓明園７件大理石柱，已從挪威一家博物館回歸大陸。(圖／新華社港台部提供)

根據央視節目報導指出，大陸國家文物局原副局長張柏說，「隨著對圓明園的研究不斷深入，出土和回歸的各類文物也會不斷地增加，圓明園要建一座博物館，這已是一種現實的需要。」並且在2000年，大陸國家文物局和北京市政府正式批復《圓明園遺址公園規劃》，真正實施十分困難。

圓明園重建的問題？央視節目報導訪問大陸多位專家學者，分成兩種截然不同的觀點，一方是「廢墟派」，主張保持原貌、反映歷史滄桑；另一方是「復建派」，認為圓明園應該重新展示當年清朝盛時輝煌。

▲▼圓明園 。（圖／翻攝 央視）

▲圓明園還有八成文物流失海外 。（圖／翻攝 央視）

央視節目報導引述，根據研究圓明園的專家估算，圓明園被搶文物散落在世界與中國各地，總數以百萬計。流散於國內的文物都主要集中在北京，位在大陸和海外的比例大約是兩成和八成，這也意味著大量文散落世界角落。

大陸天津大學建築學院副教授張鳳梧認為，現階段應該將緊急搶救放在重要的位置上，「先解決搶救的問題，接下來就可以再談它的展示和利用問題。」

另外，大陸中國人民大學清史研究所教授王道成曾呼籲，「更高層級的有關部門重視圓明園遺址公園建設，將其列為一項國家級文化工程。」究竟維持原貌保留歷史痕跡，或者是重建復刻歷史記憶，都值得慎重考慮。

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