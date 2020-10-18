突遭辭退！她曝薪水算法「總覺得吃虧」反挨轟　網揪關鍵：很佛了

▲老闆近期要展店，需要盡快培訓可靠員工。（圖／翻攝自爆系知識家）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女員工日前突遭老闆炒魷魚，而她似乎也不意外，直接向對方索討薪水，但當她被告知下個月才能領後，瞬間覺得吃了悶虧，沒想到抱怨文反被大肆吐槽，許多人在看到老闆的手寫紙條後，更認為原po該自我檢討。

女網友在「爆系知識家」提到，「被老闆直接說不用過去上班了，但薪水總可以在這個月結清給員工吧？他卻說要下個月10號才能給。」

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她進一步指出，上個月共上了3天班，「薪資平均每天933元，勞健保沒有，上下班都有打卡，然後從早上5點開始出攤，到下午2點半或3點下班，總覺得我吃虧了！」

從截圖中可見，老闆手寫一張字條給她，九月份3天的薪水共2800元，不過由於借支1000元，所以最後她只能領到1800元。

▲她上個月才到班3天，還預支1000元。（圖／翻攝自爆系知識家）

對此，許多網友直言，在薪水方面，離職通常都是發薪日才領無誤，而原po才進公司沒多久，老闆就願意借支，已經滿佛心了，「即使只做1天，薪水都是在下個月的撥薪日統一發」、「小姐，幾乎沒幾家公司剛進去沒多久就給妳預支的，我覺得妳沒有吃虧」、「剛出社會？沒有人薪水在當月發的，一般都是下個月」、「剛去上班就借支1000，這樣的我也不要」。

另外，大家也紛紛回應，「看對話應該常常請假吧～擺攤如果臨時請假不來，對老闆來說很傷腦筋，攤位租了，人手不足虧很大」、「妳有認真上班嗎？看你個版，3月才發文去公司實習2天，第3天就被辭退。妳有沒有思考過，自己是否有什麼需要修正的地方」、「妳好像也不是第一次被老闆說叫妳不用上班了，是有什麼問題嗎」。

還有網友好奇，這份工作是算月薪還是時薪，「勞基法月薪不綁時薪，所以如果約定月薪，則本薪應該是933×30（合法），如果是時薪933÷8=116.6（違法）」