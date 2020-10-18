一個月賺1萬！學徒「捨不得點玉米」女友失望　他霸氣1舉動藏洋蔥

▲烤漆學徒剛開始薪水都很低。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

各行各業的專業師傅領著高薪收入讓人羨慕，但在出師前還要經歷一段學徒時期，很有可能一個月領不到2萬。一名烤漆師日前去吃小火鍋，無意間聽到隔壁桌情侶的對話，女方想加點一盤玉米卻被男友阻止，原因是「我當學徒薪水才1萬」，男友接下來說的話讓他內心頓時百感交集。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」還原隔壁桌情侶的對話，女方說想加點玉米的時候，男友就露出為難表情，因為對方目前擔任汽車烤漆學徒，一個月僅1萬收入，平時開銷能省則省，但也承諾女友「等我升師傅再請妳吃龍蝦！」

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▲為了省錢，吃小火鍋也盡量不加點。（示意圖／ETtoday資料照）



女方後來驚訝回應，「汽車烤漆學徒才一萬哦？」原PO聽到突然悲從中來，因為他的職業正是烤漆師，當初也是從一個月4000元的工資開始學起，他明白這行業剛入門有多艱辛，於是默默找來服務生並要求，「幫我送一盤玉米給隔壁桌，記我的單。」他當時心情十分感慨，一方面是理解年輕人學烤漆有多辛苦，一方面是希望對方女友可以諒解，兩人真的能撐到出師的那天，「希望你能撐到變師傅！哦，不！是希望她能撐到你變師傅！」

網友紛紛回應，「學徒6000路過。當時勞基法是20500」、「怎麼最後一句好有故事」、「5000路過」、「我先生也是從日薪600的學徒熬過來，18年後已經是年收好幾百的工廠老闆」、「結果人家是烤雞學徒」、「其實這是個現實又悲傷的故事」。