勝利VVV、BMW熱門車牌又來了　10/26起開放50副競標3000元起跳

▲勝利VVV、BMW熱門車牌將公告競標。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／台北報導

民眾期待的VVV及BMW之熱門號牌又來了！公路總局規劃VVV車牌自10月26日起標售、10月28日決標，競標的號牌號碼為VVV-0180～VVV-0211及VVV-1111，共計30副；而BMW車牌自11月2日起標售、11月4日決標，號碼為BMW-0788～BMW-0808及BMW-2299，計20副（均不含「4」）。

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▲勝利VVV、BMW熱門車牌公告競標。（圖／公路總局提供）

公路總局表示，BMW號牌原預估110年才會編排製作，為符合民眾期待，該局規劃提前於104年11月製作推出競標，BMW熱門號牌前已辦理25次標售，每次均獲許多民眾競標；VVV編碼號牌，曾辦理7次競標，V象徵Victory勝利意涵，VVV編碼號牌也是競標熱烈。

自用小客車號牌若依現行號牌編排順序，VVV號牌約40年後（民國148年）才會編排製作；但考量以後民眾需求，採專案控管製作競標號牌的數量，今年度再規劃製作VVV及BMW號牌各150副，將分別於10月26日、11月2日起開放競標。

自用小型車等車牌，競標價格依數字分二級，分別是3000元、6000元，例如，VVV-1111為一級，起標價是6000元，VVV-5566為二級，起標價3000元。

▲▼BMW熱門號牌以及象徵Victory勝利意涵的VVV號牌，都是競標熱門車牌。（圖／公路總局提供）

民眾可利用自然人憑證，並加入監理服務網會員，於公告標售時段，上網參與競標屬意的號牌；相關號牌起標、決標時間，可上「監理服務網」→號牌標售→標牌公告 https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-plate/bid/announce

瀏覽查詢。



公路總局也提醒有意願參加標牌的民眾，參加競標之會員帳號所設定最高競標金額或出價超過新台幣30萬元時，須先線上即時轉帳繳交20%（即6萬元）保證金，才能繼續參與競標。

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