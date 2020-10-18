　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

勝利VVV、BMW熱門車牌又來了　10/26起開放50副競標3000元起跳

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼勝利VVV、BMW熱門車牌公告競標。（圖／公路總局提供）

▲勝利VVV、BMW熱門車牌將公告競標。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／台北報導

民眾期待的VVV及BMW之熱門號牌又來了！公路總局規劃VVV車牌自10月26日起標售、10月28日決標，競標的號牌號碼為VVV-0180～VVV-0211及VVV-1111，共計30副；而BMW車牌自11月2日起標售、11月4日決標，號碼為BMW-0788～BMW-0808及BMW-2299，計20副（均不含「4」）。

▲▼勝利VVV、BMW熱門車牌公告競標。（圖／公路總局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲勝利VVV、BMW熱門車牌公告競標。（圖／公路總局提供）

公路總局表示，BMW號牌原預估110年才會編排製作，為符合民眾期待，該局規劃提前於104年11月製作推出競標，BMW熱門號牌前已辦理25次標售，每次均獲許多民眾競標；VVV編碼號牌，曾辦理7次競標，V象徵Victory勝利意涵，VVV編碼號牌也是競標熱烈。

自用小客車號牌若依現行號牌編排順序，VVV號牌約40年後（民國148年）才會編排製作；但考量以後民眾需求，採專案控管製作競標號牌的數量，今年度再規劃製作VVV及BMW號牌各150副，將分別於10月26日、11月2日起開放競標。

自用小型車等車牌，競標價格依數字分二級，分別是3000元、6000元，例如，VVV-1111為一級，起標價是6000元，VVV-5566為二級，起標價3000元。

▲▼勝利VVV、BMW熱門車牌公告競標。（圖／公路總局提供）

▲▼BMW熱門號牌以及象徵Victory勝利意涵的VVV號牌，都是競標熱門車牌。（圖／公路總局提供）

▲▼勝利VVV、BMW熱門車牌公告競標。（圖／公路總局提供）

民眾可利用自然人憑證，並加入監理服務網會員，於公告標售時段，上網參與競標屬意的號牌；相關號牌起標、決標時間，可上「監理服務網」→號牌標售→標牌公告 https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-plate/bid/announce
 瀏覽查詢。

公路總局也提醒有意願參加標牌的民眾，參加競標之會員帳號所設定最高競標金額或出價超過新台幣30萬元時，須先線上即時轉帳繳交20%（即6萬元）保證金，才能繼續參與競標。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
台北少女摩鐵吸笑氣！癱軟床上遭3男性侵…閨蜜目睹全程嚇壞
寶雅驚見「清潔神物」！網一看推爆囤貨：洗臉洗澡都可以
「女友洗澡」恐怖男友破門拖出　性侵2次、逼她大街下跪磕頭
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南男水溝驚見「女屍」四肢詭折！　靠近看傻眼：是被拋棄的小三

勝利VVV、BMW熱門車牌又來了　10/26起開放50副競標3000元起跳

可能又有颱風！北北基4縣市防2天豪雨　吳德榮曝「共伴效應」時間

首創「雙語學分班」！台師大正式開課　近50老師搶先得雙語教師證

陪最愛的丈夫變性！手術前痛哭失聲⋯握住雙手「以後稱她妻子」

台南1晚連3震狂搖！震央恐怖巧合　在地人回憶「白河大地震」嚇壞

台南1天連4震！安平漁人碼頭「魚群狂跳」亂竄…當地人給解答

連3震都在台南…「不是第1次」！氣象局：上次是25年前，恐有餘震

台南深夜連震！同地8月19日也連3震...網友曝：靠近六甲斷層

疫情感染再起！青島1000萬人採驗「全陰性」　陳時中回應了

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

25歲男入105顆珠「慘變葡萄串」　欲取出...醫師曝：至少要挨13刀

譚松韻：出門都兩個哥哥買單　合體張新成、宋威龍三兄妹一起唱歌

小嫻認愛首露面「散發幸福光芒」　到處都有路人祝福..買裝備還被招待！

台南男水溝驚見「女屍」四肢詭折！　靠近看傻眼：是被拋棄的小三

勝利VVV、BMW熱門車牌又來了　10/26起開放50副競標3000元起跳

可能又有颱風！北北基4縣市防2天豪雨　吳德榮曝「共伴效應」時間

首創「雙語學分班」！台師大正式開課　近50老師搶先得雙語教師證

陪最愛的丈夫變性！手術前痛哭失聲⋯握住雙手「以後稱她妻子」

台南1晚連3震狂搖！震央恐怖巧合　在地人回憶「白河大地震」嚇壞

台南1天連4震！安平漁人碼頭「魚群狂跳」亂竄…當地人給解答

連3震都在台南…「不是第1次」！氣象局：上次是25年前，恐有餘震

台南深夜連震！同地8月19日也連3震...網友曝：靠近六甲斷層

疫情感染再起！青島1000萬人採驗「全陰性」　陳時中回應了

韓系氣墊粉餅激殺3.5折！1980元→699元　10秒搞定高級感妝容

金剛放閃「小嫻8hrs親手完成禮物」！　隋棠見成品也直喊：好好喔～

鐵鎚重擊頭部！連環殺人犯性侵夜歸女2死多傷　逃19年栽在一籃雞蛋

1張諷刺漫畫惹殺機！法18歲恐怖分子「當街斬首」教師　學生誤幫忙

道奇不演了！席格開轟、貝茲美技　3比1擊敗勇士逼入G7

6連霸F1冠軍「賓士車隊驚傳退出」？執行長說話了：只是要刪預算

鉛在骨頭裡半衰期長達25年！　台大醫列日常3類排鉛食物要多吃

蔡阿嘎堂妹「台北街頭遇搶劫」！阿北徒手犯案　她曝損失金額：祝你中獎

《婆婆》鍾欣凌發現了！見「一哥」昏迷不醒留遺書…網哭瘋：太殘忍

4招牛奶盒起死回生術　打造環保生活

頑皮小阿金爬沙發腳滑摔下　一臉呆萌起身：我沒事啦～

生活熱門新聞

象魚跳缸自殺！連4次地震…網細想關聯傻了

台南連3震　在地人回憶白河地震

女生都愛「幹話王」！講情話先淘汰

連3震都在台南！「不是第1次」　氣象局：上次是25年前

快訊／今天第6震！嘉南23：03發生有感地震

青島1000萬人全陰性　陳時中：不可能

台南深夜狂震　國家級警報發布

台南深夜2震不排除跟六甲斷層有關

小兄妹節省「只點兩碗飯」霸氣男埋單照曝光

台南1天連4震！安平漁人碼頭「魚群狂跳」亂竄

可能又有颱風！北北基4縣市防2天豪雨　共伴效應時間曝

應徵業務「月休4不合法吧」網卻狂酸

七年級10大衰事「教召只排第4」

即／2分鐘連2震　台南23：05發生規模4.7地震

更多熱門

相關新聞

150cc以下機車報廢、繳銷免跑監理所

150cc以下機車報廢、繳銷免跑監理所

為方便民眾辦理車輛牌照報廢或繳銷登記，公路總局即日起，在「監理服務網」推出「車牌報廢、繳銷」線上服務。初期提供申辦手續較單純的150C.C.以下機車辦理，民眾只須於線上提出報廢或繳銷申請，同時繳清汽燃費及交通違規罰鍰，並於10日內將號牌郵寄回監理所（站）即可完成登記。

臨時提案過！要交部建平台公布客運黑名單

臨時提案過！要交部建平台公布客運黑名單

台灣好行電子票證半價45條優惠路線

台灣好行電子票證半價45條優惠路線

手機即起能繳汽燃費！行動支付享回饋

手機即起能繳汽燃費！行動支付享回饋

中秋連假電子票券搭墾丁快線　只要半價

中秋連假電子票券搭墾丁快線　只要半價

關鍵字：

VVV車牌BMW車牌車牌競標公路總局車牌號碼

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

綜藝天王無預警「現身西門町飲料店」！

象魚跳缸自殺！連4次地震…網細想關聯傻了

租到死就送房　72歲屋主曝：700萬成交了

親妹祭拜帶「小鬼生前3最愛」

台南連3震　在地人回憶白河地震

下體開黑洞…「妹妹狂漏屎」！她邊走邊滴超失控　醫嘆：裂太大了

開箱！礁溪最新清水模溫泉飯店

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

淘寶店客服回「台灣是獨立國家」被開除

《海豚灣戀人》童星亂刀殺人　法官判賠357萬

薔薔爆料王思佳公主病！曝「私下排場大」

玩遊戲被《木曜》粉絲罵！泱泱回應了

女生都愛「幹話王」！講情話先淘汰

女友洗澡　恐怖男友破門拖出性侵

更多

最夯影音

更多
待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律
騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面