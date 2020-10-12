　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嚴懲違法客運業者　公路總局擬建平台公布「黑名單」、砍補助金

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲北市內湖路一段台新銀行傍晚8點發生公車撞入的嚴重車禍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲三重客運一輛藍26公車發生衝至人行道事故，造成1死1傷悲劇。（圖／記者黃彥傑攝）

記者賴文萱／台北報導

三重客運藍26公車，先前衝撞至人行道，造成1死1傷及24輛機車遭撞毀憾事，連帶爆出司機曾吸毒等離譜行徑，也讓外界關注公共運輸安全。立法院交通委員會今（12）日通過臨時提案，建請交通部比照勞動部及環保署，於2個月內建立平台或網頁，公布違反公路法及汽車運輸管理規則之公路客運業者違法名單。

針對三重客運9月發生的衝撞事故，根據調閱的歷年紀錄來看，近5年在國道客運部分違反公路法及汽車運輸管理規則共計131次，罰款金額高達117萬9千元；在雙北市區公車違法部分，共計違法371次，罰款金額達333萬6千元。另外，勞基法部分，近5年來違法13次，違法金額高達220萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼立法院交通委員會 交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長林佳龍今出席立法院交通委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

其中，在最常違反法條的內容為，違反《公路法及汽車運輸業管理規則》未依核定路線行駛、每日駕車時間超過10小時、連續2工作日之休息時間未滿8小時：違反《勞基法》部分為違反七休一、違反加班工時上限、少給加班費、沒有給予休息時間、沒有給予國定假日休假。意即三重客運駕駛都是在體力及專注力負荷極大的狀態下工作，嚴重影響運輸安全。

▲▼三重客運車內行車記錄器畫面，司機打嗑睡、搥手。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲交委會通過臨時提案，建請交通部在2個月內建立平台或網頁，公布公路客運業者違法名單。（圖／記者陳以昇翻攝）

立委邱顯智、陳歐珀、洪孟楷、陳椒華等人今在立法院交委會提出臨時提案表示，交通部公路總局資訊公開有待加強，經查勞動部、環保署，針對違法雇主以及汙染業者，設有「違法勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」、「列管汙染源資料查詢系統」、「列管事業污染源裁處資料」以及「即時監測資料」等平台，但公路總局及各地主管機關，針對違法的客運及市區公車業者，卻沒有公開查詢機制，把乘客安全置於度外。

立法院交委會今也通過臨時提案，建請交通部比照勞動部及環保署，於2個月內建立平台或網頁，公布違反公路法及汽車運輸管理規則之公路客運業者違法名單。

另外，三重客運屢次違法，但也被爆出在2015年至2020年間獲得公路總局補助9千788餘萬，還有加上雙北市補助共1億5千874餘萬。交委會因而通過另一臨時提案，建請交通部公路總局重新檢討公路客運補助機制，針對累次違反勞基法、公路法、汽車運輸管理規則業者，應建立調降甚至刪除補助金額辦法。

臨時提案要求，交通部公路總局修訂補助辦法或研擬針對累次違反上開法令業者調整或刪除補助金額機制，並於3個月內研究，做成書面報告提交立法院交委會。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
霸凌影片曝！高一男看書遭木椅砸頭　校方回應超扯
恐怖霸凌！高一男安靜看書卻遭「木椅砸頭」　死抓窗框抵抗
女兵人妻偷吃12次！看綠帽夫上門…軍人小王轉身跳下3樓
美女里長香肩秀國慶口罩　一句「我戴過了」網狂喊20萬收
快訊／空警-500傳繞飛金門偵蒐　國防部回應了
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

墾丁南灣活春宮！台女遭起底　閨蜜不忍了：有男友還跟老外野戰

欠薪爭議落幕　聖約翰科大：恢復原有薪資發放「最快今入帳」

普悠瑪國際鐵人三項17日登場！2080人參賽　賽程2天局部交管

爆抄襲又複製貼上！國際影音平台前導計畫書惹議　李永得：沒看過

下周要入伍！金六結學弟問卦「軍中必吃」　老鳥大推這款罐頭

總站夜市日收百萬租金！偷跑最多罰10萬　中市府：持續罰到改善

高鐵線上旅展來了8優惠超省　「來回車票+租車36hrs」只要3000元

一家人「望龍埤釣鯉魚」...宜蘭人怒了：只能觀賞　家長被轟爆

照顧老夫婦8年！看護回越南「天天打電話」　網噴淚：真的當家人

國美館調查預計2週出爐！林志明避開會議　李永得：一直鼓勵他面對

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

《新西遊記8》！殷志源變憤怒鳥：乾脆用替身　童話接龍「傑克與..」宋旻浩秒接「黃豆芽！」

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

彰化炕肉飯老闆「健美筋肉猛男」皮Q＋軟嫩適中！家傳4代好味道

墾丁南灣活春宮！台女遭起底　閨蜜不忍了：有男友還跟老外野戰

欠薪爭議落幕　聖約翰科大：恢復原有薪資發放「最快今入帳」

普悠瑪國際鐵人三項17日登場！2080人參賽　賽程2天局部交管

爆抄襲又複製貼上！國際影音平台前導計畫書惹議　李永得：沒看過

下周要入伍！金六結學弟問卦「軍中必吃」　老鳥大推這款罐頭

總站夜市日收百萬租金！偷跑最多罰10萬　中市府：持續罰到改善

高鐵線上旅展來了8優惠超省　「來回車票+租車36hrs」只要3000元

一家人「望龍埤釣鯉魚」...宜蘭人怒了：只能觀賞　家長被轟爆

照顧老夫婦8年！看護回越南「天天打電話」　網噴淚：真的當家人

國美館調查預計2週出爐！林志明避開會議　李永得：一直鼓勵他面對

把帳篷與花草植栽搬進室內　主攻都會女孩Chill Play餐廳進駐台中七期

牙痛5天快崩潰！他狂抹「持久凝膠」想舒緩　慘被2警護送飆車送醫

李孟居「自白」：被鄉長騙去　枋寮鄉長陳亞麟：大陸文攻武嚇技倆

中職／味全龍火球男徐若熙加強續航力　想對決蘇緯達許基宏

iPhone 12登場倒數計時！　蘋果發表會週三凌晨1點「官網直播看這裡」　

苗栗10歲童消失17小時！母急報案　警追監視器...山區墓園尋獲

中職／樂天桃猿4連霸幾乎夢碎　兄弟最快14日淘汰有答案

國道2號4車連環撞釀7傷！油壓破壞器搶救　啟動大量傷患處置機制

只差38公尺！基隆男無視斑馬線硬衝　下秒遭撞斷鎖骨還要賠3萬

「生吐司」掀起風潮！特搜6家必訪名店　口感軟Q配果醬更好吃　

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

生活熱門新聞

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

撿到手機送派出所！失主1句話惹怒她

轉A片挨告討拍　夢夢截圖打臉了

雞排咬下蟑螂味噴出　吃到蜚蠊蛋

「南卡」颱風將生成！未來路徑曝

台菜名店送上「喪宴菜」　美食作家嘆：文化傳承的消逝！

安卓玩遊戲容易卡！網反駁：一支用三年

即／總站夜市要休市了！負責人現身訴委屈

發票中1000要扣4塊？他傻眼曝過程

即／文化大學彩虹持續2小時原因曝　再戰9小時世界紀錄

系統出包鮮乳打1折　熊貓不認千筆訂單全取消

全教總：14日將發動全民全面抵制康軒

可能又有雙颱！南卡最快今生成　北北基宜豪大雨特報

獨／台中總站夜市備發電機300攤照開

更多熱門

相關新聞

台灣好行電子票證半價45條優惠路線

台灣好行電子票證半價45條優惠路線

為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸出遊，交通部公路總局與觀光局聯手推出使用電子票證搭乘「台灣好行」享有半價優惠方案，共45條台灣好行路線參與優惠活動，民眾可搭乘使用，響應節能減碳及活絡在地觀光產業發展。其中優惠幅度最大的為墾丁快線，使用電子票證乘車，原價為352元，優惠後只要176元。

手機即起能繳汽燃費！行動支付享回饋

手機即起能繳汽燃費！行動支付享回饋

中秋連假電子票券搭墾丁快線　只要半價

中秋連假電子票券搭墾丁快線　只要半價

中秋雙十連假8大交通優惠一次看

中秋雙十連假8大交通優惠一次看

台74線9/16起松竹匝道　夜間封閉33天

台74線9/16起松竹匝道　夜間封閉33天

關鍵字：

客運業公路客運公路總局

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

夫妻月收7萬！細數支出「每天都大吵」快離婚　

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

Grace和好1年後認「對阿翔失望」！痛訴他只想炒飯

屁孩起步撞10車　聽賠償臉青了

虎斑貓偷渡高鐵「被車長請下車」

巴西辣模離奇失蹤！再現身變「赤腳裸體」

偷吃台北人妻12次被抓姦！軍人冒雨3樓跳窗

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

楊丞琳、李榮浩分開200天！強忍「我會好好的」

山西財大爆諾羅病毒集體感染

教召年限擬從退伍8年延長至15年　這年才登出注意了

半夜被鈴聲嚇醒！女主播見床底噁男嚇壞

鬼王司馬中原「6年前中風失憶」！最新憔悴近況曝光

唐綺陽運勢／決定性大事正發生！

更多

最夯影音

更多
女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過
陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面