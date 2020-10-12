嚴懲違法客運業者　公路總局擬建平台公布「黑名單」、砍補助金

▲三重客運一輛藍26公車發生衝至人行道事故，造成1死1傷悲劇。（圖／記者黃彥傑攝）

記者賴文萱／台北報導

三重客運藍26公車，先前衝撞至人行道，造成1死1傷及24輛機車遭撞毀憾事，連帶爆出司機曾吸毒等離譜行徑，也讓外界關注公共運輸安全。立法院交通委員會今（12）日通過臨時提案，建請交通部比照勞動部及環保署，於2個月內建立平台或網頁，公布違反公路法及汽車運輸管理規則之公路客運業者違法名單。

針對三重客運9月發生的衝撞事故，根據調閱的歷年紀錄來看，近5年在國道客運部分違反公路法及汽車運輸管理規則共計131次，罰款金額高達117萬9千元；在雙北市區公車違法部分，共計違法371次，罰款金額達333萬6千元。另外，勞基法部分，近5年來違法13次，違法金額高達220萬。

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▲交通部長林佳龍今出席立法院交通委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

其中，在最常違反法條的內容為，違反《公路法及汽車運輸業管理規則》未依核定路線行駛、每日駕車時間超過10小時、連續2工作日之休息時間未滿8小時：違反《勞基法》部分為違反七休一、違反加班工時上限、少給加班費、沒有給予休息時間、沒有給予國定假日休假。意即三重客運駕駛都是在體力及專注力負荷極大的狀態下工作，嚴重影響運輸安全。

▲交委會通過臨時提案，建請交通部在2個月內建立平台或網頁，公布公路客運業者違法名單。（圖／記者陳以昇翻攝）

立委邱顯智、陳歐珀、洪孟楷、陳椒華等人今在立法院交委會提出臨時提案表示，交通部公路總局資訊公開有待加強，經查勞動部、環保署，針對違法雇主以及汙染業者，設有「違法勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」、「列管汙染源資料查詢系統」、「列管事業污染源裁處資料」以及「即時監測資料」等平台，但公路總局及各地主管機關，針對違法的客運及市區公車業者，卻沒有公開查詢機制，把乘客安全置於度外。

立法院交委會今也通過臨時提案，建請交通部比照勞動部及環保署，於2個月內建立平台或網頁，公布違反公路法及汽車運輸管理規則之公路客運業者違法名單。

另外，三重客運屢次違法，但也被爆出在2015年至2020年間獲得公路總局補助9千788餘萬，還有加上雙北市補助共1億5千874餘萬。交委會因而通過另一臨時提案，建請交通部公路總局重新檢討公路客運補助機制，針對累次違反勞基法、公路法、汽車運輸管理規則業者，應建立調降甚至刪除補助金額辦法。

臨時提案要求，交通部公路總局修訂補助辦法或研擬針對累次違反上開法令業者調整或刪除補助金額機制，並於3個月內研究，做成書面報告提交立法院交委會。

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