衝墾丁只要176元！台灣好行電子票證連假半價　45條優惠路線一覽

▲「台灣好行花蓮縱谷線」，全程以節能減碳的電動公車，提供深度旅遊。（圖／記者王兆麟攝）

記者賴文萱／台北報導

為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸出遊，交通部公路總局與觀光局聯手推出使用電子票證搭乘「台灣好行」享有半價優惠方案，共45條台灣好行路線參與優惠活動，民眾可搭乘使用，響應節能減碳及活絡在地觀光產業發展。其中優惠幅度最大的為墾丁快線，使用電子票證乘車，原價為352元，優惠後只要176元。

公路總局表示，東南部地區台灣好行路線，欲前往佛光山禮佛保平安可搭乘哈佛快線、大樹祈福線，想到墾丁小灣來一趟輕旅行可選擇墾丁快線，想至台東三仙台、小野柳賞景可搭乘東部海岸線，前往初鹿牧場、鹿野高台等景點可選擇縱谷鹿野線，於連假期間使用電子票證全票都可享有半價優惠折扣。

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▲壯圍沙丘旅遊服務園區。（圖／東北角風管處提供，趙建生攝）

全台台灣好行適用路線如下：

「北部」

壯圍沙丘線

礁溪線

冬山河線

濱海奇基線

黃金福隆線

皇冠北海岸線

木柵平溪線

石門水庫線

大溪快線

小烏來線

獅山線

宜蘭東北角海岸線

東眼山線

▲桃園小烏來空中步道。（圖／小烏來山莊提供）

「中部」

車埕線

清水岩線

彰南快線

鹿港祈福線

北港虎尾線

斗六古坑線

南庄線

溪頭線

日月潭線

清境線

東埔線

「南部」

大鵬灣琉球線

關子嶺故宮南院線

哈佛快線

大樹祈福線

墾丁快線

屏北線

光林我嘉線

阿里山線

故宮南院線

西濱快線

88府城巡迴線

99安平台江線

山博行線

▲太魯閣九曲洞步道。（圖／太魯閣國家公園提供）

「東部」

縱谷花蓮線

太魯閣線

縱谷鹿野線

東部海岸線

池上關山線

「離島」

水頭翟山線

古寧頭戰場線

獅山民俗村線

榕園太湖線

風獅爺主題公車線

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