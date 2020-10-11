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衝墾丁只要176元！台灣好行電子票證連假半價　45條優惠路線一覽

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▲▼「台灣好行花蓮縱谷線」，全程以節能減碳的電動公車，提供深度旅遊。（圖／記者王兆麟攝）

▲「台灣好行花蓮縱谷線」，全程以節能減碳的電動公車，提供深度旅遊。（圖／記者王兆麟攝）

記者賴文萱／台北報導

為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸出遊，交通部公路總局與觀光局聯手推出使用電子票證搭乘「台灣好行」享有半價優惠方案，共45條台灣好行路線參與優惠活動，民眾可搭乘使用，響應節能減碳及活絡在地觀光產業發展。其中優惠幅度最大的為墾丁快線，使用電子票證乘車，原價為352元，優惠後只要176元。

公路總局表示，東南部地區台灣好行路線，欲前往佛光山禮佛保平安可搭乘哈佛快線、大樹祈福線，想到墾丁小灣來一趟輕旅行可選擇墾丁快線，想至台東三仙台、小野柳賞景可搭乘東部海岸線，前往初鹿牧場、鹿野高台等景點可選擇縱谷鹿野線，於連假期間使用電子票證全票都可享有半價優惠折扣。

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▲▼壯圍沙丘旅遊服務園區。（圖／東北角風管處提供，趙建生攝）

▲壯圍沙丘旅遊服務園區。（圖／東北角風管處提供，趙建生攝）

全台台灣好行適用路線如下：

「北部」

壯圍沙丘線
礁溪線
冬山河線
濱海奇基線
黃金福隆線
皇冠北海岸線
木柵平溪線
石門水庫線
大溪快線
小烏來線
獅山線
宜蘭東北角海岸線
東眼山線

▲▼桃園小烏來山莊。（圖／小烏來山莊提供）

▲桃園小烏來空中步道。（圖／小烏來山莊提供）

「中部」

車埕線
清水岩線
彰南快線
鹿港祈福線
北港虎尾線
斗六古坑線
南庄線
溪頭線
日月潭線
清境線
東埔線

「南部」

大鵬灣琉球線
關子嶺故宮南院線
哈佛快線
大樹祈福線
墾丁快線
屏北線
光林我嘉線
阿里山線
故宮南院線
西濱快線
88府城巡迴線
99安平台江線
山博行線

▲▼太魯閣九曲洞步道。（圖／太魯閣國家公園提供）

▲太魯閣九曲洞步道。（圖／太魯閣國家公園提供）

「東部」

縱谷花蓮線
太魯閣線
縱谷鹿野線
東部海岸線
池上關山線

「離島」

水頭翟山線
古寧頭戰場線
獅山民俗村線
榕園太湖線
風獅爺主題公車線
尋城趣文化小旅行

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