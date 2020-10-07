手機即起能繳汽燃費　年底前用嗶嗶繳、LINE Pay Money還有回饋

▲即日起，汽燃費可透過LINE Pay Money及嗶嗶繳等行動支付完成繳費。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

為提供民眾更多元便利的繳費服務，交通部公路總局攜手台灣票據交換所，透過金融業代收即時服務平台，整合嗶嗶繳及LINE Pay Money等行動支付業者，自今（7）日起，提供即時查詢與繳納汽燃費（含逾期繳納罰鍰）服務，民眾只要手機下載行動支付業者APP即可在家輕鬆繳納，省時又方便。

公路總局近年來積極推動各項行動支付繳費方式，如監理服務網、監理服務APP、台灣Pay、Apple Pay…等，今年度更整合嗶嗶繳及LINE Pay Money等行動支付方式供民眾選擇利用，未來將持續導入其他行動支付業者。

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▲年底前用LINE Pay Money及嗶嗶繳等繳納汽燃費，可享回饋優惠。（圖／記者周宸亘攝）

配合本次新增汽燃費繳費項目新上線，於今年12月31日前，透過LINE Pay「生活繳費」功能以LINE Pay Money繳納汽燃費（不含汽燃費逾期罰鍰）可享LINE POINTS 2%點數回饋（合併其他指定繳費項目，每人每月回饋上限1000點），LINE POINTS 1點可折抵1元消費，等於持續累積消費購物金。

「嗶嗶繳」自即日起至今年12月31日止，推出「66發財金，嗶粉淘金」三重送的優惠，註冊金：新會員完成所有註冊流程，即可獲得新台幣66元獎勵金；繳費金：當月每成功繳費2筆帳單即可獲得新臺幣30元獎勵金，每位會員每月回饋上限為300元；加碼金：只要成功繳費汽燃費、交通罰鍰及強制險罰鍰等，即可獲得每筆新臺幣10元獎勵金，歡迎多加使用。

公路總局也提醒民眾，如不確定今年是否已繳納汽燃費，可利用「監理服務網」（網址 https://www.mvdis.gov.tw/）、「監理服務App」、超商使用多媒體機，或透過嗶嗶繳及LINE Pay Money等行動支付APP均可查詢繳納。該局各區監理所已針對尚未繳納汽燃費之汽、機車車主，寄發催繳通知書，繳納期間至109年10月31日止，請車主留意按時繳納，以免逾期受罰。

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